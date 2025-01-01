Умови програми «Національний кешбек» змінилися

З 22 листопада змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою "Національний кешбек". Ці зміни викликані потребою синхронізувати її роботу з державною програмою "Зимова підтримка".Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.Міністерство перерахувало категорії товарів і послуг, на які можна витратити кошти, накопичені на картці Національного кешбеку.Кошти можна використати на такі категорії товарів і послуг:комунальні послуги;поштові послуги;харчові продукти в магазинах та супермаркетах;лікарські засоби та медичні вироби;книги та іншу друковану продукцію;благодійність – зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі."Частина оновлених категорій стане доступною одразу: витрачати кошти на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію можна вже зараз", – говориться у повідомленні."Оновлення пов'язане з особливостями роботи політики "Зимова підтримка", зокрема, виплати 1000 грн для всіх громадян, яка також надійде на картку Національного кешбеку", – пояснює міністерство.Тож категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати. Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові й необхідні витрати.Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.У програмі "Національний кешбек" уже беруть участь понад 7,5 млн українців, які отримали понад 4 млрд грн виплат. До неї долучилися понад 1870 українських виробників у різних галузях.Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах.Перевірити товар можна через сканер у застосунку Дія або на сайті "Зроблено в Україні".Покупцеві для участі в програмі необхідно зареєструватися в застосунку "Дія", де обрати один із 20 банків-учасників програми та відкрити в ньому картку Національний кешбек.Під час оформлення картки слід дати згоду на обробку транзакцій, а після відкриття – перевірити в Дії, чи коректно обрана картка.