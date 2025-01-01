Умови програми «Національний кешбек» змінилися
22 листопада, 23:19
З 22 листопада змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою "Національний кешбек". Ці зміни викликані потребою синхронізувати її роботу з державною програмою "Зимова підтримка".
Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Міністерство перерахувало категорії товарів і послуг, на які можна витратити кошти, накопичені на картці Національного кешбеку.
Кошти можна використати на такі категорії товарів і послуг:
комунальні послуги;
поштові послуги;
харчові продукти в магазинах та супермаркетах;
лікарські засоби та медичні вироби;
книги та іншу друковану продукцію;
благодійність – зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.
"Частина оновлених категорій стане доступною одразу: витрачати кошти на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію можна вже зараз", – говориться у повідомленні.
"Оновлення пов'язане з особливостями роботи політики "Зимова підтримка", зокрема, виплати 1000 грн для всіх громадян, яка також надійде на картку Національного кешбеку", – пояснює міністерство.
Тож категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати. Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові й необхідні витрати.
Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.
У програмі "Національний кешбек" уже беруть участь понад 7,5 млн українців, які отримали понад 4 млрд грн виплат. До неї долучилися понад 1870 українських виробників у різних галузях.
Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах.
Перевірити товар можна через сканер у застосунку Дія або на сайті "Зроблено в Україні".
Покупцеві для участі в програмі необхідно зареєструватися в застосунку "Дія", де обрати один із 20 банків-учасників програми та відкрити в ньому картку Національний кешбек.
Під час оформлення картки слід дати згоду на обробку транзакцій, а після відкриття – перевірити в Дії, чи коректно обрана картка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Міністерство перерахувало категорії товарів і послуг, на які можна витратити кошти, накопичені на картці Національного кешбеку.
Кошти можна використати на такі категорії товарів і послуг:
комунальні послуги;
поштові послуги;
харчові продукти в магазинах та супермаркетах;
лікарські засоби та медичні вироби;
книги та іншу друковану продукцію;
благодійність – зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.
"Частина оновлених категорій стане доступною одразу: витрачати кошти на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію можна вже зараз", – говориться у повідомленні.
"Оновлення пов'язане з особливостями роботи політики "Зимова підтримка", зокрема, виплати 1000 грн для всіх громадян, яка також надійде на картку Національного кешбеку", – пояснює міністерство.
Тож категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати. Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові й необхідні витрати.
Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.
У програмі "Національний кешбек" уже беруть участь понад 7,5 млн українців, які отримали понад 4 млрд грн виплат. До неї долучилися понад 1870 українських виробників у різних галузях.
Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах.
Перевірити товар можна через сканер у застосунку Дія або на сайті "Зроблено в Україні".
Покупцеві для участі в програмі необхідно зареєструватися в застосунку "Дія", де обрати один із 20 банків-учасників програми та відкрити в ньому картку Національний кешбек.
Під час оформлення картки слід дати згоду на обробку транзакцій, а після відкриття – перевірити в Дії, чи коректно обрана картка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 23 листопада: прогноз
Сьогодні, 01:30
23 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Умови програми «Національний кешбек» змінилися
22 листопада, 23:19
На Волині 5-річна дитина впала у вигрібну яму: як суд покарав матір
22 листопада, 22:12
На війні загинув Герой з Волині Юрій Панасюк
22 листопада, 21:15