23 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає журналіст та волонтер Наталія Толмачова (на фото).

23 листопада іменини у тих, хто носить Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Митрофан, Федір, Макар.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

23 листопада за новим церковним календарем вшановують святителя Амфілохія.

23 листопада 1933 у Горохові народився майстер спорту, заслужений тренер України, член збірних команд СРСР та України, почесний громадянин Волині Олександр Баламут (1933 —2009 р.р)

