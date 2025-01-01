23 листопада на Волині: гортаючи календар

Наталія Толмачова (на фото).



23 листопада іменини у тих, хто носить Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Митрофан, Федір, Макар.



Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.



23 листопада за новим церковним календарем вшановують святителя Амфілохія.



23 листопада 1933 у Горохові народився майстер спорту, заслужений тренер України, член збірних команд СРСР та України, почесний громадянин Волині Олександр Баламут (1933 —2009 р.р)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні день народження відзначає журналіст та волонтер(на фото).23 листопада іменини у тих, хто носить Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Митрофан, Федір, Макар.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.23 листопада за новим церковним календарем вшановують святителя Амфілохія.23 листопада 1933 у Горохові народився майстер спорту, заслужений тренер України, член збірних команд СРСР та України, почесний громадянин Волині Олександр Баламут (1933 —2009 р.р)

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію