Курс валют на 22 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на неділю, 23 листопада. Так вартість долара США підвищилася на 6 копійок і становить 42,15 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 12 копійок) та злотого (втратив 7 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 42,15 (+6 коп.)

Курс євро
1 євро — 48,51 (-12 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,46 (-7 коп.).

