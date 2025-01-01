Чи подорожчають м’ясні делікатеси перед святами: прогноз економіста





Про це попередив економіст Володимир Чиж у коментарі виданню



За словами експерта, здорожчання продуктів у цьому сегменті відбудеться, але динаміка не обов’язково буде значною. Очікується зростання цін у середньому на 8-12%.



«Предсвятковий період — час максимального попиту на ковбаси, шинку, салямі та інші делікатеси. У грудні ціни можуть збільшитися на 8-12%, особливо на продукцію середнього та преміального сегменту», — зазначив Володимир Чиж.



Економіст також додав, що на бюджетні види ковбас зростання ціни зростуть мінімально.

