Чи подорожчають м’ясні делікатеси перед святами: прогноз економіста
Сьогодні, 07:15
Напередодні різдвяно-новорічних свят традиційно підвищується попит на продукти харчування, зокрема ковбаси та м’ясні делікатеси. Відповідно у супермаркетах зростає ціна.
Про це попередив економіст Володимир Чиж у коментарі виданню Новини.LIVE.
За словами експерта, здорожчання продуктів у цьому сегменті відбудеться, але динаміка не обов’язково буде значною. Очікується зростання цін у середньому на 8-12%.
«Предсвятковий період — час максимального попиту на ковбаси, шинку, салямі та інші делікатеси. У грудні ціни можуть збільшитися на 8-12%, особливо на продукцію середнього та преміального сегменту», — зазначив Володимир Чиж.
Економіст також додав, що на бюджетні види ковбас зростання ціни зростуть мінімально.
