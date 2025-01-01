На благодійному ярмарку у Нововолинському ліцеї зібрали понад 140 тисяч
Сьогодні, 08:20
Благодійний ярмарок у Нововолинському ліцеї №2: зібрали понад 140 тис грн.
Про це повідомили у міськраді ВолиньUA.
21 листопада міський голова Борис Карпус відвідав благодійний ярмарок у Нововолинському ліцеї №2. Тут протягом двох днів панувала особлива атмосфера – продавали домашню випічку, перекуси та створені з любов’ю крафтові вироби.
Загалом вторгували 143 тис грн. Усі зібрані кошти традиційно спрямують на потреби українських Захисників.
Благодійні ініціативи об’єднують і нагадують, що гуртом робити добрі справи легше.
