На Харківщині зупинилося серце воїна з Волині Ігоря Повара

Чорні звістки продовжують надходити на Волинь. Найсміливіші воїни поповнюють Небесне військо.

Про втрату воїна-краянина повідомили у Камінь-Каширській міській територіальній громаді.

"Завчасно обірвалося життя ще одного нашого мужнього Героя, жителя міста Каменя-Каширського – Повара Ігоря Васильовича, 1977 року народження. Серце бійця несподівано зупинилося 20 листопада 2025 року в Харківській області. Низько вклоняємося перед світлою пам'яттю нашого оборонця. Страшна і болюча втрата кожному із нас, бо за всіх українців відчайдушно боровся солдат. Вічна Слава, пам'ять і честь військовослужбовцю", - йдеться у дописі.

У неділю, 23 листопада, о 9 годині очікується прибуття скорботного кортежу до міста Ковеля.

Маршрут руху: с.Підцир'я—вул.Ковельська—центр міста—вул.Шевченка—вул.Свято-Миколаївська—вул.Тиха.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна-захисника.

