«Думаю, ми зможемо підштовхнути до угоди українців, а потім росіян», - Келлог

Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог наголошує, що рамкова угода є неостаточною, але є реальною щодо підписання Україною та росією.



Про це Келлог сказав у інтерв'ю Fox News, - пише



"Рамкова угода існує для того, щоб дійти висновку... Я думаю, що ми можемо підштовхнути до цього українців, а пізніше і росіян. Це хороший план. Є в ньому моменти, які потрібно чітко кодифікувати та трохи детальніше пояснити, але ми вже майже досягли мети", - сказав Келлог.



Келлог додав, що Зеленський може приїхати до США, щоб підписати цю угоду, "але гарантій немає".



Він також наголосив на виборах як на умові плану, щоб "заспокоїти українців та вільний світ".



Пряма мова Келлога: "У плані є ще один момент, який, на мою думку, також є важливим, а саме проведення виборів. У плані чітко зазначено, що Україна повинна провести вибори протягом 100 днів.



Судячи з того, що мені розповіли люди, з якими я спілкувався, це можна зробити приблизно за 90 днів, але це буде цікавий процес. Я вважаю, що вибори необхідні, щоб заспокоїти народ і заспокоїти вільний світ, але це одна з умов плану".



Як відомо, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували увесь перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали на ознайомлення Україні.



За даними ЗМІ, Зеленський та Трамп можуть обговорити "мирний план" наступного тижня.



Також ЗМІ повідомили, що у Європі готують свій проєкт "мирного плану", справедливіший для України.



Агентство Reuters з посиланням на джерела дізналося, що представники США погрожують Україні зупинкою надання зброї та розвідувальних даних, щоб домогтися згоди Києва на так званий "мирний план".

