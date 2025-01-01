Скільки одиниць снігоочисної техніки працює на дорогах Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 11:14
Волинські дорожники продовжують працювати в умовах зимових опадів. Два з половиною десятки одиниць спеціальної техніки усувають наслідки негоди на території області.
Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.
Уночі та вранці 23 листопада на автошляхах державного значення працює 25 одиниць снігоприбиральної техніки підрядних підприємств: дороги розчищають від снігу та обробляють протиожеледними матеріалами.
Проїзд забезпечено, однак покриття на більшості маршрутів залишається засніженим, оскільки снігопад триває.
Дорожня техніка продовжує роботу у посиленому режимі — просимо водіїв не перешкоджати її руху.
"Враховуйте прогноз синоптиків: сьогодні впродовж дня очікується снігова погода. Нагадуємо: інформацію про стан проїзду дорогами державного значення можна отримати за номером +38 067 400 60 80", - йдеться на сторінці дорожників.
