Скільки одиниць снігоочисної техніки працює на дорогах Волині. ВІДЕО

Волинські дорожники продовжують працювати в умовах зимових опадів. Два з половиною десятки одиниць спеціальної техніки усувають наслідки негоди на території області.Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.Уночі та вранці 23 листопада на автошляхах державного значення працює 25 одиниць снігоприбиральної техніки підрядних підприємств: дороги розчищають від снігу та обробляють протиожеледними матеріалами.Проїзд забезпечено, однак покриття на більшості маршрутів залишається засніженим, оскільки снігопад триває.Дорожня техніка продовжує роботу у посиленому режимі — просимо водіїв не перешкоджати її руху."Враховуйте прогноз синоптиків: сьогодні впродовж дня очікується снігова погода. Нагадуємо: інформацію про стан проїзду дорогами державного значення можна отримати за номером +38 067 400 60 80", - йдеться на сторінці дорожників.