За добу українські воїни знищили 920 окупантів, 26 арсистем, 80 одиниць автотехніки

Українські воїни щодня завдають російським окупантам, захищаючи Батьківщину.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.11.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 165 260 (+920) осіб / persons
танків – 11 363 (+2) од.
бойових броньованих машин – 23 615 (+8) од.
артилерійських систем – 34 585 (+26) од.
РСЗВ – 1 549 (+2) од.
засоби ППО – 1 248 (+0) од.
літаків – 428 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83 338 (+496) од.
крилаті ракети – 3 981 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 67 922 (+80) од.
спеціальна техніка – 4 003 (+1) од.
Дані уточнюються.

