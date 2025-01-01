Волинян попереджають про ожеледицю на дорогах

Волинян попереджають про ожеледицю на дорогах
Метеорологи попереджають жителів Волинської області про небезпечні метеорологічні явища.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

24 листопада із збереженням вночі та вранці 25 листопада, в Луцьку та на території Волинської області, на дорогах очікується ожеледиця.

Рівень небезпечності – І, жовтий.

Теги: Волинь, погода, ожеледиця
