Волинян попереджають про ожеледицю на дорогах





Про це йдеться у повідомленні на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



24 листопада із збереженням вночі та вранці 25 листопада, в Луцьку та на території Волинської області, на дорогах очікується ожеледиця.



Рівень небезпечності – І, жовтий.

Метеорологи попереджають жителів Волинської області про небезпечні метеорологічні явища.

