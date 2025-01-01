Волинян попереджають про ожеледицю на дорогах
Сьогодні, 13:25
Метеорологи попереджають жителів Волинської області про небезпечні метеорологічні явища.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
24 листопада із збереженням вночі та вранці 25 листопада, в Луцьку та на території Волинської області, на дорогах очікується ожеледиця.
Рівень небезпечності – І, жовтий.
