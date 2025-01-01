Європа висунула три ключові вимоги до мирного плану Трампа, – WP





Над контрпропозицією до плану Трампа працював понад десяток європейських лідерів на полях зустрічі G20 у Йоганнесбурзі. До групи входили президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає



Які вимоги Європи до плану Трампа?

Так, лідери Європи наполягають, щоб не було жодних обмежень для української армії. У плані Трампа від України вимагають скоротити чисельність ЗСУ до 600 тисяч осіб.



за Україною залишилися Запорізька АЕС і Каховська дамба. Також вона повинна мати "вільні проходи" по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою. В американській пропозиції ЗАЕС опиняється під владою Росії, а вироблена нею електроенергія порівну розподіляється між двома країнами.



Інші територіальні питання мають розглядатися після припинення вогню.



Як писало видання Bild європейців непокоїть пункт плану, який передбачає передачу Росії усього Донбасу. Також вони незадоволені способом, у який Дональд Трамп планує використати заморожені російські активи. Частина з них піде в окремий американсько-російський інвестиційний фонд. У такому випадку путін ще й заробить на своїй агресивній війні.



Нагадаємо, що 23 листопада європейські чиновники з Франції, Німеччини та Великої Британії візьмуть участь в обговоренні мирного плану Трампа у Женеві разом з представниками США та України.

24 листопада лідери ЄС проведуть спецсаміт щодо України в Луанді, столиці Анголи.



Наступного тижня також має відбутися зустріч російської та американської делегацій. Дата і місце ще невідомі. Журналісти припускають, що переговори можуть відбутися у Москві.



Дональд Трамп бажає закінчити війну в Україні до кінця року. Він прагне, аби Володимир Зеленський погодився на його мирний план до 27 листопада. До початку грудня мають бути узгоджені усі деталі щодо мирної пропозиції.



У РНБО пояснили, що опублікований у ЗМІ план з 28 пунктів зовсім не "план", а лише дорожня карта. Кожен пункт ще обговорюватиметься і переписуватиметься.

Американський мирний план з 28 пунктів, які задовольняють більшість вимог диктатора путіна, викликав неабияке занепокоєння серед союзників України. Європейські лідери підготували власні пропозиції до врегулювання війни і надіслали їх до Вашингтона.Над контрпропозицією до плану Трампа працював понад десяток європейських лідерів на полях зустрічі G20 у Йоганнесбурзі. До групи входили президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає 24 Канал із посиланням на The Washington Post.Так, лідери Європи наполягають, щоб не було жодних обмежень для української армії. У плані Трампа від України вимагають скоротити чисельність ЗСУ до 600 тисяч осіб.за Україною залишилися Запорізька АЕС і Каховська дамба. Також вона повинна мати "вільні проходи" по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою. В американській пропозиції ЗАЕС опиняється під владою Росії, а вироблена нею електроенергія порівну розподіляється між двома країнами.Інші територіальні питання мають розглядатися після припинення вогню.Як писало видання Bild європейців непокоїть пункт плану, який передбачає передачу Росії усього Донбасу. Також вони незадоволені способом, у який Дональд Трамп планує використати заморожені російські активи. Частина з них піде в окремий американсько-російський інвестиційний фонд. У такому випадку путін ще й заробить на своїй агресивній війні.Нагадаємо, що 23 листопада європейські чиновники з Франції, Німеччини та Великої Британії візьмуть участь в обговоренні мирного плану Трампа у Женеві разом з представниками США та України.24 листопада лідери ЄС проведуть спецсаміт щодо України в Луанді, столиці Анголи.Наступного тижня також має відбутися зустріч російської та американської делегацій. Дата і місце ще невідомі. Журналісти припускають, що переговори можуть відбутися у Москві.Дональд Трамп бажає закінчити війну в Україні до кінця року. Він прагне, аби Володимир Зеленський погодився на його мирний план до 27 листопада. До початку грудня мають бути узгоджені усі деталі щодо мирної пропозиції.У РНБО пояснили, що опублікований у ЗМІ план з 28 пунктів зовсім не "план", а лише дорожня карта. Кожен пункт ще обговорюватиметься і переписуватиметься.

