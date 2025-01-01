Коли квасити капусту в листопаді: сприятливі дні 2025 року

Коли квасити капусту в листопаді: сприятливі дні 2025 року
Листопад — це традиційно найкращий час для масштабного квашення капусти, оскільки саме в цей період пізньостиглі сорти набирають оптимальної солодкості та щільності, забезпечуючи ідеальні зимові запаси.

Щоб капуста вийшла хрумкою, соковитою і довго зберігалася, варто дотримуватися не лише перевірених кулінарних правил, а й народних рекомендацій, пов’язаних з місячним календарем, передає ТСН.

Найкращі дні для квашення капусти в листопаді 2025 року за місячним календарем

Згідно з давніми народними прикметами та місячним календарем, найсмачніша і найхрумкіша капуста виходить, якщо розпочати процес квашення на зростальному місяці. Ця фаза сприяє активному і правильному бродінню, що є ключовим для якості страви.

Найсприятливіші дати для соління капусти в листопаді 2025 року:

2–5, 8, 9, 11, 12, 13, 20–25 листопада.

Традиційні «жіночі», в які за народними прикметами кращити квасити капусту — це середа, п’ятниця та субота.

Золоті правила ідеальної квашеної капусти

Для того, щоб капуста була ароматною, хрумкою і не гірчила, необхідно дотримуватись кількох основних правил:

Використовуйте винятково пізньостиглі сорти — вони мають бути щільними, важкими, з білими листками. Ранні сорти занадто м’які і схильні швидко скисати.

Шаткована капуста має бути тонкою та рівномірною — що тонші смужки, то краще й рівномірніше вона закваситься.

Використовуйте лише кам’яну сіль крупного чи середнього помелу без будь-яких добавок. Йодована або морська сіль може сповільнити процес бродіння і погіршити хрумкість.

Морква потрібна для кольору та легкої солодкості, але її надлишок робить капусту м’якою.

Після засолювання капусту необхідно добре утрамбувати під гнітом, щоб вона виділила достатню кількість соку, у якому відбувається правильне бродіння.

Перші два три дні посудину тримають за кімнатної температури, а потім переносять до прохолодного місця для припинення зайвого скисання.

Під час активного бродіння капусту треба щодня проколювати дерев’яною паличкою або довгим ножем аж до дна, щоб випустити вуглекислий газ і запобігти появі гіркоти.

І не забувайте, що квашена капуста та її розсіл є надзвичайно цінними продуктами для здоров’я. Вони багаті на клітковину, яка є важливою для мікрофлори кишківника, розсіл містить вітамін К та солі калію, що допомагають боротися з набряками, покращують водно-мінеральний обмін і сприяють нормальній роботі сечовивідної системи та нирок.

