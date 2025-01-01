Чи очікувати магнітні бурі 23 листопада: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 23 листопада: прогноз
У неділю, 23 листопада, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 1,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Про це повідомляє meteoagent.

За даними Meteoprog, напередодні сонячна активність була на низькому рівні.

Протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці відбулися три спалахи класу В та дев'ять спалахів класу С, які практично не впливають на Землю.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.

