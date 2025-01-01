На війні загинув Герой з Волині Юрій Панасюк

На війні загинув Герой з Волині Юрій Панасюк
На війні загинув волинянин Панасюк Юрій Валерійович, 1998 року народження.

Про це повідомив очільник Ратнівської громади Віталій Бірук.

«Йому було всього 27. У цей час життя тільки починається… Мрії, плани, надії – усе зупинилось», – йдеться у дописі.
На війні загинув Герой з Волині Юрій Панасюк


Дату та час прощання повідомлять згодом.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині 5-річна дитина впала у вигрібну яму: як суд покарав матір
Сьогодні, 22:12
На війні загинув Герой з Волині Юрій Панасюк
Сьогодні, 21:15
Зимові канікули у школах: коли розпочнуться та скільки триватимуть у Луцьку
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 23 листопада
Сьогодні, 20:00
Луцький завод інтенсивно розпродує майно з молотка
Сьогодні, 19:16
Медіа
відео
1/8