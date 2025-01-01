На війні загинув Герой з Волині Юрій Панасюк
Сьогодні, 21:15
На війні загинув волинянин Панасюк Юрій Валерійович, 1998 року народження.
Про це повідомив очільник Ратнівської громади Віталій Бірук.
«Йому було всього 27. У цей час життя тільки починається… Мрії, плани, надії – усе зупинилось», – йдеться у дописі.
Дату та час прощання повідомлять згодом.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.
