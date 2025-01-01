Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 23 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 23 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарно. Вночі помірний сніг. Вранці та вдень значний сніг. Слабка ожеледь. Налипання мокрого снігу. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура впродовж доби від 1° морозу до 1° тепла.
Область
Хмарно. Вночі помірний сніг. Вранці та вдень значний сніг. Слабка ожеледь. Налипання мокрого снігу. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.
