Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 23 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Хмарно. Вночі помірний сніг. Вранці та вдень значний сніг. Слабка ожеледь. Налипання мокрого снігу. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.



Температура впродовж доби від 1° морозу до 1° тепла.



Область



Хмарно. Вночі помірний сніг. Вранці та вдень значний сніг. Слабка ожеледь. Налипання мокрого снігу. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.



Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 23 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно. Вночі помірний сніг. Вранці та вдень значний сніг. Слабка ожеледь. Налипання мокрого снігу. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.Температура впродовж доби від 1° морозу до 1° тепла.Хмарно. Вночі помірний сніг. Вранці та вдень значний сніг. Слабка ожеледь. Налипання мокрого снігу. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію