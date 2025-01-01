У Трампа вважають, що момент для укладення миру в Україні настав, - Politico

Трампа вважає, що момент укласти угоду щодо миру в Україні настав. Зокрема, США розраховують натиснути на Київ на тлі корупційного скандалу в країні.



Про це повідомляє



"Українцям доведеться ухвалити (угоду - ред.), з огляду на слабкість нинішньої позиції Зеленського", - сказав високопоставлений чиновник Білого дому.



Як пише Politico, президент США Дональд Трамп дав президенту України Володимиру Зеленському термін "до 24 листопада, щоб підписати угоду". В іншому разі, стверджує видання, Україна ризикує втратити підтримку американської розвідки і військових.



Водночас Politico вказує, що Трамп не приховував свого бажання припинити воєнні дії і вагався між варіантами, вигідними кожній зі сторін. Це відбувається залежно від того, де, на його думку, у нього більше важелів впливу.



"Українцям було ясно дано зрозуміти, що Сполучені Штати очікують від них згоди на мирну угоду. Будь-які зміни вирішуватиме сам президент", - заявив американський чиновник.



Мирний план США



Нагадаємо, днями видання Axios першим повідомило, що США розробили новий "мирний план" щодо закінчення війни в Україні. Його розробляв спецпредставник Трампа Стів Віткофф за підтримки російського посланника Кирила Дмитрієва.



Цей документ налічує 28 пунктів і згідно з його умовами, Україна повинна буде вийти з Донбасу, скоротити армію, відмовитися від далекобійного озброєння і не тільки. В обмін країна отримає гарантії безпеки на кшталт НАТО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Адміністраціявважає, що момент укласти угоду щодо миру в Україні настав. Зокрема, США розраховують натиснути на Київ на тлі корупційного скандалу в країні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico."Українцям доведеться ухвалити (угоду - ред.), з огляду на слабкість нинішньої позиції", - сказав високопоставлений чиновник Білого дому.Як пише Politico, президент США Дональд Трамп дав президенту України Володимиру Зеленському термін "до 24 листопада, щоб підписати угоду". В іншому разі, стверджує видання, Україна ризикує втратити підтримку американської розвідки і військових.Водночас Politico вказує, що Трамп не приховував свого бажання припинити воєнні дії і вагався між варіантами, вигідними кожній зі сторін. Це відбувається залежно від того, де, на його думку, у нього більше важелів впливу."Українцям було ясно дано зрозуміти, що Сполучені Штати очікують від них згоди на мирну угоду. Будь-які зміни вирішуватиме сам президент", - заявив американський чиновник.Нагадаємо, днями видання Axios першим повідомило, що США розробили новий "мирний план" щодо закінчення війни в Україні. Його розробляв спецпредставник Трампа Стів Віткофф за підтримки російського посланника Кирила Дмитрієва.Цей документ налічує 28 пунктів і згідно з його умовами, Україна повинна буде вийти з Донбасу, скоротити армію, відмовитися від далекобійного озброєння і не тільки. В обмін країна отримає гарантії безпеки на кшталт НАТО.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію