У Трампа вважають, що момент для укладення миру в Україні настав, - Politico
Сьогодні, 18:04
Адміністрація Трампа вважає, що момент укласти угоду щодо миру в Україні настав. Зокрема, США розраховують натиснути на Київ на тлі корупційного скандалу в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Українцям доведеться ухвалити (угоду - ред.), з огляду на слабкість нинішньої позиції Зеленського", - сказав високопоставлений чиновник Білого дому.
Як пише Politico, президент США Дональд Трамп дав президенту України Володимиру Зеленському термін "до 24 листопада, щоб підписати угоду". В іншому разі, стверджує видання, Україна ризикує втратити підтримку американської розвідки і військових.
Водночас Politico вказує, що Трамп не приховував свого бажання припинити воєнні дії і вагався між варіантами, вигідними кожній зі сторін. Це відбувається залежно від того, де, на його думку, у нього більше важелів впливу.
"Українцям було ясно дано зрозуміти, що Сполучені Штати очікують від них згоди на мирну угоду. Будь-які зміни вирішуватиме сам президент", - заявив американський чиновник.
Мирний план США
Нагадаємо, днями видання Axios першим повідомило, що США розробили новий "мирний план" щодо закінчення війни в Україні. Його розробляв спецпредставник Трампа Стів Віткофф за підтримки російського посланника Кирила Дмитрієва.
Цей документ налічує 28 пунктів і згідно з його умовами, Україна повинна буде вийти з Донбасу, скоротити армію, відмовитися від далекобійного озброєння і не тільки. В обмін країна отримає гарантії безпеки на кшталт НАТО.
