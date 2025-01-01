Чому в луцьких закладах дорожчає кава: несподіване пояснення





Про це розповів Леонід Баглай.



З його слів, за останні два роки вартість кавових зерен на світовому ринку зросла більш ніж утричі.



Власник мережі кав’ярень «Кава Avenue» Андрій Хоменко додає, що вартість зростає через:



- посуху в кавових регіонах;



- нестабільну ситуацію в найбільших країнах-експортерах (Бразилія, Колумбія тощо);



- зменшення обсягів виробництва.



Попит на каву продовжує зростати, наголосив Хоменко, який працює у сфері кавового бізнесу з 2014 року.



З чого складається собівартість



1 кг кави для кав’ярні коштує близько 850–900 грн. З цієї ваги виходить приблизно 90 порцій еспресо.



Леонід Баглай пояснює, що ціна зерна – це лише невелика частина витрат, тому що у вартість кожної чашки також входить:



- електроенергія або генератори;



- заробітна плата персоналу;



- оренда приміщення;



- девайси для кави ;



- амортизація обладнання, яке потрібно оновлювати кожні кілька років;



- комунальні послуги.



«Особливо дорогим стало рослинне молоко. Кава на банановому або кокосовому молоці може мати собівартість понад 100 грн. А ще є сиропи та інші додатки – їх також враховуємо», – додає Леонід Баглай.



Кількість проданих напоїв



За галузевими рекомендаціями, хороша кав’ярня має продавати від 100 чашок на день. Менші показники ставлять під сумнів окупність.



Наприклад, коли заклад продає 30 кав за день, то собівартість однієї чашки перевищує 80 грн, тобто це збиток. А якщо 300 кав, то орієнтовно 27 грн.



Сезонність і погодні умови колосально впливають на собівартість кави.



У дощові дні або взимку люди рідше гуляють і, відповідно, не так часто купують каву, тому собівартість варіюється щодня.



«Нам здається, що взимку багато гостей, бо ми бачимо тих, хто сидить у залі. Але тих, хто бере каву to go, взимку значно менше», – каже Андрій Хоменко.



Ціни доводиться змінювати



У «Променаді» та «Луцькій Венеції» у 2024 році ціна кави зростала двічі, у середньому на 5 гривень за чашку.



До слова, відвідувачі реагують на це по-різному. У центральних локаціях майже не помічають, а на периферії – навпаки.



У мережі «Кава Avenue» кажуть, що ціни потрібно змінювати приблизно двічі на рік, щоб тримати рентабельність хоча б на рівні 20–25%.



Попри значне зростання витрат, ресторатори не поспішають виставляти реалістичну ціну.



«Якби ми поставили вартість такою, як вона могла б бути сьогодні, багато людей просто перестали б пити каву. Тому заклади тримають психологічну межу», – наголосив Леонід Баглай.

