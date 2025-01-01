Луцький завод інтенсивно розпродує майно з молотка
Сьогодні, 19:16
Майно банкрута – дочірнього підприємства «Автоскладальний завод №1» публічного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» у Луцьку – продовжують активно продавати з аукціону.
Про це стало відомо з сайту prozorro.sale, - пише ВолиньUA.
Цього разу на аукціон виставили стелажі, столи, підставки, опори, прилавки, манометр, зварювальні напівавтомати, верстати, стенди тощо.
Аукціон 1.
Аукціон з продажу рухомого майна (відкидне плече з підвісним робочим терміналом в кількості 54 шт.) банкрута - Дочірнього підприємства «Автоскладальний Завод №1» Публічного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» на загальну суму згідно оцінки 494 339,00 грн. (чотириста дев'яносто чотири тисячі триста тридцять дев'ять грн. 00 коп.), що використовувалось в господарській діяльності банкрута.
Аукціон 2.
Аукціон з продажу рухомого майна (стелажі, підіймальні столи, тара стелажна, столи, підставки для зварювання каркасу, столи лабораторні, опори дільниці, прилавки, сітчата огорожа, тощо) банкрута - Дочірнього підприємства «Автоскладальний Завод №1» Публічного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» на загальну суму згідно оцінки 464 726,00 грн. (чотириста шістдесят чотири тисячі сімсот двадцять шість грн. 00 коп.), що використовувалось в господарській діяльності банкрута.
Аукціон 3.
Аукціон з продажу рухомого майна (манометр, зварювальні напівавтомати, стіл для розмотування проводів, напівавтомат, зубофрезерний верстат, стенди, компресорна станція, тощо) банкрута - Дочірнього підприємства «Автоскладальний Завод №1» Публічного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» на загальну суму згідно оцінки 193 372,00 грн. (сто дев'яносто три тисячі триста сімдесят дві грн. 00 коп.), що використовувалось в господарській діяльності банкрута.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це стало відомо з сайту prozorro.sale, - пише ВолиньUA.
Цього разу на аукціон виставили стелажі, столи, підставки, опори, прилавки, манометр, зварювальні напівавтомати, верстати, стенди тощо.
Аукціон 1.
Аукціон з продажу рухомого майна (відкидне плече з підвісним робочим терміналом в кількості 54 шт.) банкрута - Дочірнього підприємства «Автоскладальний Завод №1» Публічного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» на загальну суму згідно оцінки 494 339,00 грн. (чотириста дев'яносто чотири тисячі триста тридцять дев'ять грн. 00 коп.), що використовувалось в господарській діяльності банкрута.
Аукціон 2.
Аукціон з продажу рухомого майна (стелажі, підіймальні столи, тара стелажна, столи, підставки для зварювання каркасу, столи лабораторні, опори дільниці, прилавки, сітчата огорожа, тощо) банкрута - Дочірнього підприємства «Автоскладальний Завод №1» Публічного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» на загальну суму згідно оцінки 464 726,00 грн. (чотириста шістдесят чотири тисячі сімсот двадцять шість грн. 00 коп.), що використовувалось в господарській діяльності банкрута.
Аукціон 3.
Аукціон з продажу рухомого майна (манометр, зварювальні напівавтомати, стіл для розмотування проводів, напівавтомат, зубофрезерний верстат, стенди, компресорна станція, тощо) банкрута - Дочірнього підприємства «Автоскладальний Завод №1» Публічного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» на загальну суму згідно оцінки 193 372,00 грн. (сто дев'яносто три тисячі триста сімдесят дві грн. 00 коп.), що використовувалось в господарській діяльності банкрута.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 23 листопада
Сьогодні, 20:00
Луцький завод інтенсивно розпродує майно з молотка
Сьогодні, 19:16
Чому в луцьких закладах дорожчає кава: несподіване пояснення
Сьогодні, 17:11