Чому в Луцьку розцвіли сакури в листопаді





Причиною такого аномального цвітіння найімовірніше є кліматичні зміни й теплі періоди осені. Про це в коментарі Марія Шепелюк.



"Можемо припустити, що цвітіння сакур нині відбувається з екологічних умов. Закладання бруньок відбувається в певні періоди. Цьогоріч було доволі м'яке літо й тепла осінь. Взагалі осінь-2025 була комфортною, зі значною кількістю сонячних днів, особливо на початку. Ще років 5-10 тому осінь була холодніша і скоріше приходили приморозки. Фактично, генеративні бруньки могли відчути хибний період і почали розпускатися", — зазначила науковиця.



Цвітіння сакур в цю пору року не є смертельним для них, зазначила Марія Шепелюк, однак це — стресовий фактор, що може послабити рослину та вплинути на її цвіт навесні. Аномальне цвітіння в осінню пору, окрім сакур, характерне і для каштана, акації, бузку, яблунь, груш та інших дерев.



"Сакура може бути чутливою. Особливо, якщо це молоді дерева. Завдання рослин — адаптовуватися та акліматизовуватися", — додала Марія Шепелюк.



Як розповіла Суспільному начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак, саджанці сакури на площі Возз'єднання висадили декілька років тому, зазначила посадовиця. Їхнє аномальне цвітіння вже фіксували торік у січні-лютому.



"Цієї весни в трьох школах Луцької громади також висадили сакури. Можливо тиждень тому телефонувала директорка Боголюбського ліцею, що в них квітнуть дерева. Сакури, які висадили біля 3 школи, то ще в таку пору не цвіли. І за ЦНАПом на П'ятницькій Гірці теж не цвіли ні разу восени, лише навесні", — сказала посадовиця.



Зі слів Оксани Лисак, восени в дерев припиняється активна вегетація, а коли стає тепліше, то замість переходу до зимового періоду спокою сакури "сприймають" підвищення температури повітря як початок весни.



Також, зазначила Оксана Лисак, слід зважати на сорт сакур і їхню видову особливість. Аномальне цвітіння цих та інших сакур у місті, з її слів, спостерігається не вперше, однак це виснажує рослини та впливає на цвітіння навесні.

