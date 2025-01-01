Це не ремонт — це знущання: мешканці міста на Волині розчаровані ремонтом вулиці





Про проблему написала Іванка Семенчук у соцмережі Фейсбук, - інформує



"У цьому році нам пообіцяли ремонт дороги по вулиці Мохнюка — 300 метрів нормального, безпечного покриття. У липні роботи почалися, і ми щиро сподівалися, що нарешті матимемо дорогу, якою не соромно пройти й проїхати.



Та в результаті ми отримали так званий «ремонт»: дорогу розрівняли, на 100 метрів висипали щебінь, а на решту 200 метрів просто викинули дві машини землі з шматками старого асфальту. Це не ремонт — це знущання.



Ми, мешканці вулиці Мохнюка, дуже «вдячні» за такий фантастичний» підхід до благоустрою, особливо наші діти, які щоранку змушені йти цією «оновленою» дорогою до школи, долаючи ями, багнюку та каміння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Любомлі мешканці скаржаться на жахливу дорогу по вулиці Мохнюка.Про проблему написалау соцмережі Фейсбук, - інформує ВолиньUA "У цьому році нам пообіцяли ремонт дороги по вулиці Мохнюка — 300 метрів нормального, безпечного покриття. У липні роботи почалися, і ми щиро сподівалися, що нарешті матимемо дорогу, якою не соромно пройти й проїхати.Та в результаті ми отримали так званий «ремонт»: дорогу розрівняли, на 100 метрів висипали щебінь, а на решту 200 метрів просто викинули дві машини землі з шматками старого асфальту. Це не ремонт — це знущання.Ми, мешканці вулиці Мохнюка, дуже «вдячні» за такий фантастичний» підхід до благоустрою, особливо наші діти, які щоранку змушені йти цією «оновленою» дорогою до школи, долаючи ями, багнюку та каміння.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію