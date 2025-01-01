Скільки коштує картопля, морква та інші овочі на ринку у Луцьку: огляд цін





Журналісти



Картопля коштує від 12 до 15 гривень за кілограм, хоча подекуди її ще продають і по 20 гривень — усе залежить від сорту та розміру. Буряк та моркву також можна знайти за ціною від 10 до 20 гривень за кілограм.



Цибуля в середньому коштує 20 гривень за кілограм. Часник — один із найдорожчих овочів — продається по 140–150 гривень. Молода капуста коштує від 15 до 17 гривень, хоча ціна може сягати й 30 гривень за кілограм. Цвітну капусту в середньому продають по 35 гривень, а пекінська — по 30 гривень.



Ще на ринку можна знайти кабачки, їхня вартість коливається від 60 до 130 гривень за кілограм. Болгарські перці продаються по 45 гривень, помідори — до 75 гривень за кілограм. Гарбузи коштують 15 гривень за шматок вагою приблизно пів кілограма. Також на прилавках є свіжа редиска, вирощена у волинських теплицях — її продають по 30 гривень за пучок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наприкінці листопада овочеві прилавки луцького ринку залишаються насиченими, хоча сезонні зміни вже відчутні.Журналісти ВСН відвідали Варшавський ринок у Луцьку, поспілкувались із продавцями та дізнались ціни на популярні овочі.Картопля коштує від 12 до 15 гривень за кілограм, хоча подекуди її ще продають і по 20 гривень — усе залежить від сорту та розміру. Буряк та моркву також можна знайти за ціною від 10 до 20 гривень за кілограм.Цибуля в середньому коштує 20 гривень за кілограм. Часник — один із найдорожчих овочів — продається по 140–150 гривень. Молода капуста коштує від 15 до 17 гривень, хоча ціна може сягати й 30 гривень за кілограм. Цвітну капусту в середньому продають по 35 гривень, а пекінська — по 30 гривень.Ще на ринку можна знайти кабачки, їхня вартість коливається від 60 до 130 гривень за кілограм. Болгарські перці продаються по 45 гривень, помідори — до 75 гривень за кілограм. Гарбузи коштують 15 гривень за шматок вагою приблизно пів кілограма. Також на прилавках є свіжа редиска, вирощена у волинських теплицях — її продають по 30 гривень за пучок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію