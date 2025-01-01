Як правильно вибрати торговельне обладнання для магазину?





Тоді вивчайте, як вибирати обладнання для магазину або торгової точки, а потім переходьте в каталог перевіреного постачальника, щоб швидше



Яке обладнання може знадобитися для торгівлі

Є багато секретів успішних продажів. Звичайно, важливо правильно все організувати, продумати, як «подати» товар у найкращому світлі.



Для цього продавцям або власникам торгових точок слід забезпечити максимальний огляд покупцям, ненав'язливо підкреслити переваги пропонованих товарів, розставити акценти на новинках, вказати на знижки тощо.



Все це можливо зробити за допомогою спеціального торгового обладнання. Але яке можна використовувати і як взагалі його підібрати?



Видів цього типу обладнання досить багато. Використовуються в торгівлі, перш за все:



полиці та різноманітні стелажі. Моделі можуть бути «острівними», настінними тощо;

касові стійки та бокси з місцями для повернення використаних кошиків, для пакування придбаного тощо;

вітрини, з якими простіше продемонструвати пропоновані товари;

прилавки для викладення товару, для зручності покупок;

холодильники та подібне обладнання для тих продуктів, які вимагають зберігання при мінусовій t°;

вішалки та різноманітні манекени;

елементи реклами та навігації;

підсвічування.

І підбирається все з перерахованого відповідно до типу магазину і передбачених для нього товарів.





Обладнання торгового залу магазину: що врахувати при виборі

Є кілька факторів, які важливо врахувати, щоб обране для магазину обладнання позитивно впливало на враження клієнтів і підвищувало зручність роботи колективу.



Перш за все, це:



тип (специфікація) магазину. Обладнання повинно абсолютно йому відповідати. Для магазину з продуктами підбираються полиці і холодильники, для точок продажу одягу – манекени, стійки, вішалки тощо;

планування і розмір залу. Важливо, щоб товари були легко доступні для покупців, щоб проходи були достатньо просторими, щоб не було тісноти, щоб рух і перебування в залі було комфортним;

функціональність. Іноді може бути вигідно придбати стелажі з регульованими полицями, висотою, мобільними або знімними елементами;

довговічність і якість. Звичайно, міцність підібраного обладнання дуже важлива. Але також слід врахувати стійкість до навантажень і простоту очищення;

брендування та естетика. Якщо елементи в торговому залі будуть привабливими візуально, це може дуже відбитися на сприйнятті покупцями бренду, може істотно поліпшити рівень продажів;

бюджет і вартість. Тут мова йде не тільки про ціну на саме обладнання, але також і про витрати на монтаж, подальше обслуговування і можливу заміну;

ергономіка. Від того, наскільки просто співробітникам обслуговувати клієнтів і використовувати наявні товари, дуже залежить підсумковий дохід власника.

Ті, хто вибирає дерев'яне, пластикове або металеве обладнання для магазину з урахуванням перерахованих рекомендацій, дуже покращують показники своїх продажів. А чи не це мета будь-якої торгівлі?





Вибір вітрин: на що звернути увагу

При виборі вітрин для будь-якого магазину необхідно врахувати:



їх розмір;

матеріал;

обладнання.

Саме за рахунок цього буде забезпечуватися зручність для покупців, привабливість для пропонованої продукції.



Місткість теж має значення. Але вона необхідна без «перевантаження простору». У цьому моменті важливішою є ефективність розміщення товарів (до речі, цікавий маркетинговий підхід, який допомагає покупцям побачити все, що пропонується, підвищити привабливість асортименту і суттєво поліпшити продажі).



Як обладнати прикасову зону

Мало хто знає, що розташована біля каси зона є ключовою точкою для продажів. Тому при її обладнанні важливо поєднувати зручність з функціональністю, а також застосовувати максимум відомих бізнесу методів для стимулювання імпульсних покупок.



Оформляється цей простір зручно і компактно. Тут, традиційно, розміщують стелажі під аксесуари, журнали, батарейки і солодощі, забезпечують якісне освітлення і зручний доступ до пропонованих товарів.



Прилавок вибирається ергономічний, з достатнім місцем під термінал і здійснення пакування. Додатково, з метою підвищити середній чек, по максимуму використовуються яскраві цінники, проводяться цікаві акції тощо.





Які стелажі точно знадобляться в магазині

Для розміщення товарів у магазинах важливо правильно визначити функціональність і розмір стелажів.



Для цього потрібно просто врахувати, скільки і якої продукції буде на полицях, наскільки важливий доступ до неї. Стиль, природно, теж має значення. Дерево та інші матеріали дуже впливають на інтер'єр магазину, якісно доповнюють його, покращують «атмосферу».



Впевнені, після прочитання матеріалу вам буде простіше визначити, які стелажі забезпечать ефективність використання простору, будуть зручними для персоналу і для покупців. Вибирайте!

