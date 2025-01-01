Помер Лесик Турко — співзасновник і ексучасник гурту DZIDZIO

Стало відомо про смерть українського співака, колишнього учасника гурту «Дзідзьо» Олега Турка, він же Лесик.

Сумну звістку 22 листопада повідомила журналістка Марія Панчишин у Facebook. Поки подробиць смерті вона не розголошувала й висловила свою скорботу, передає ТСН.

«Наш Лесик Турко помер. Поки не маю сил нічого більше написати», — написала вона.

До слова, наприкінці минулого року артист вже пережив серйозний інцидент просто на сцені. Під час виступу на концерті Наталії Бучинської у Львові, де він мав виконати три нові композиції, у Лесика раптово зупинилося серце. Музикант упав на очах у публіки, а команда винесла його зі сцени на руках. Виконавця терміново доправили до реанімаційного кардіологічного відділення, де його вдалося врятувати. Уже через кілька тижнів Турко повернувся до концертної діяльності.

