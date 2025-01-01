Курс валют на 22 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 11:17
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 22 листопада. Так вартість долара США підвищилася на 6 копійок і становить 42,15 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 12 копійок) та злотого (втратив 7 копійок).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,15 (+6 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,51 (-12 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,46 (-7 коп.).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,15 (+6 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,51 (-12 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,46 (-7 коп.).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Як правильно вибрати торговельне обладнання для магазину?
Сьогодні, 12:43
Помер Лесик Турко — співзасновник і ексучасник гурту DZIDZIO
Сьогодні, 12:10
Курс валют на 22 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 11:17
Чи очікувати магнітні бурі 22 листопада: прогноз
Сьогодні, 10:12