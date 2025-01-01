Волинські енергетики оприлюднили графік відключення світла на 22 листопада
Сьогодні, 09:15
У суботу, 22 листопада, на території Луцька та Волинської області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.
Про це 21 листопада попередили у "Волиньобленерго".
Енергетики зазначили, що через складну ситуацію в енергосистемі України світло вимикатимуть споживачам 11 підчерг.
Переглянути інформацію про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі або селі можна на сайті "Волиньобленерго".
