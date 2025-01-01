Волинські енергетики оприлюднили графік відключення світла на 22 листопада





Про це 21 листопада попередили у "Волиньобленерго".



Енергетики зазначили, що через складну ситуацію в енергосистемі України світло вимикатимуть споживачам 11 підчерг.







Переглянути інформацію про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі або селі можна на сайті "Волиньобленерго".

