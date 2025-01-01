У Луцьку будують ветеранський хаб: як тривають роботи





Будувати ветеранський простір розпочали 17 жовтня, розповів Тарас Сасовський.



Скільки вартує будівництво та яким буде ветеранський хаб

Будівництво та облаштування ветеранського хабу, яке вартуватиме понад 96 мільйонів гривень, відбувається на умовах співфінансування, каже директорка міського департаменту фінансів Лілія Єлова. На проєктно-кошторисну документацію витратили майже мільйон гривень.



"Перш за все це субвенція з державного бюджету 63 мільйони 700 тисяч гривень, нам дав обласний бюджет субвенцію 3 мільйони, і наше співфінансування на сьогодні передбачає 29,5 мільйонів. В разі потреби кошти з міського бюджету будуть додані", каже посадовиця.



Вигляд нового хабу для ветеранів затвердили у Міністерстві у справах ветеранів. Проєкт розробляли, зважаючи на особливості місцевості, розказує начальник міського управління капітального будівництва Василь Ліщук.



З його слів, це буде невисоке приміщення 4-5 метрів висоти. Єдина найвища частина це – спортзал, який буде розташований в задній частині приміщення і сягатиме до 10 метрів висоти.



"Працівники виконують роботи з влаштування свай, працює техніка. Фактично по фундаменту роботи майже завершені", — каже Василь Ліщук.



Поруч із Хабом збудують укриття, навколо викладуть безшовну бруківку, аби людям було зручно пересуватися на кріслах колісних, говорить начальник міського управління капітального будівництва.



"Хаб Ветеран" нині працює у тимчасовому приміщенні



У січні цього року "Хаб Ветеран" розпочав роботу у тимчасовому приміщенні на проспекті Волі, 23.



Чотири фахівці з супроводу та психолог приймають військових та членів їх сімей в трикімнатному просторі, каже фахівчиня з супроводу Ольга Гесть. Вона — дружина військовослужбовця. Щодня до неї звертається від 5 до 12 людей.



"За потреби скеровуємо до юристів, як що десь хлопці не розуміють, що їм потрібна психологічна допомога, медична допомога, ми їм підказуємо, іноді шукаємо їм місце в лікарні", — розповідає Ольга про свою роботу.



За 11 місяців роботи Хабу, фахівці супроводу надали допомогу п’ятьом тисячам людей. Це — чинні військовослужбовці, ветерани, родичі полонених чи зниклих безвісти бійців, каже директор ветеранського хабу, ветеран війни Тарас Сасовський. Консультацій потребують дедалі більше людей.



"Ми прагнемо розширення. В новому приміщенні буде адаптивний спортзал, приміщення для фахівців супроводу, приміщення для психолога, приміщення для конференцій, для групових занять, будь-що, що буде потрібно ветеранам", — каже Тарас Сасовський.



Зі слів начальника міського управління капітального будівництва Василя Ліщука, до кінця року планують завершити усі роботи, пов’язані з облаштуванням фундаменту хабу.

