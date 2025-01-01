Україна сьогодні в скорботі вшановує жертв голодоморів









Чому 22 листопада є днем жалоби та пам'яті



22 листопада 2025 року припадає на четверту суботу місяця. Ця дата визначена в Україні як День пам'яті жертв Голодоморів згідно з Указом Президента. У цей день Українська Церква проводить Поминальну суботу всіх, в Україні голодом заморених, закликаючи вірян до молитви.



Законодавче закріплення. День пам'яті був встановлений Указом Президента України у 1998 році, а у 2006 році Верховна Рада України визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.



Символ скорботи. Ця субота стає кульмінацією жалобних заходів, які мають на меті не лише вшанування пам'яті, а й утвердження історичної правди про злочини тоталітарного режиму СРСР.



Історична трагедія. Геноцид 1932–1933 років. Голодомор не був стихійним лихом, а став актом геноциду, спланованим і реалізованим радянською владою.



Терор голодом. Найбільш трагічний Голодомор 1932-1933 років забрав мільйони життів, переважно селян - основи української нації. Ця політика була спрямована на знищення українського національного опору та ліквідацію економічної бази селянства.



Чорні дошки та Закони. Геноцид супроводжувався низкою репресивних заходів, включаючи введення режиму "чорних дощок" для цілих сіл, що означало повну блокаду, а також "Закону про п'ять колосків", який фактично узаконював убивство за порятунок від голоду.



Інші Голодомори. Хоча найбільший фокус припадає на трагедію



1932-1933 років, цього дня згадують також жертв голоду 1921-1923 та 1946-1947 років.



Національні та церковні традиції



Національна традиція "Запали свічку"



Щороку о 16:00 у День пам'яті оголошується Загальнонаціональна хвилина мовчання. Після цього по всій країні та у світі розпочинається акція "Запали свічку".



Українці запалюють свічки на підвіконнях своїх домівок, у храмах та біля меморіалів. Це символ скорботи та пам’яті про мільйони загублених життів, світло яких не згасне.



До меморіальних знаків та пам'ятників приносять символічні "кошики пам'яті", наповнені зерном, хлібом, калачами та свічками.



Церковні поминання



Панахиди. У всіх храмах Православної Церкви України (ПЦУ) та Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) цього дня звершуються заупокійні літургії та панахиди за всіх жертв Голодоморів.



Молитва. Віряни моляться за душі невинно убієнних, які не мали можливості бути похованими за християнським обрядом.



Головні заборони дня



Як день глибокої національної та церковної жалоби, 22 листопада вимагає особливої поведінки.



Святкування та веселощі. У цей день суворо заборонено проводити гучні святкування, весілля, ювілеї та інші масові розважальні заходи.



Розважальні програми. Заклади культури та телебачення мають скасувати або змінити розважальні програми.



Піст. Оскільки 22 листопада припадає на Різдвяний піст, вірянам слід дотримуватися встановлених обмежень у харчуванні та посилити молитву.

