Стара яблуня знову рясно плодоноситиме: встигніть зробити це до настання зими

З часом урожайність навіть найкращих яблунь зменшується. Причина проста: дерево виснажується, отримує менше поживних речовин, а гілки старіють, тому не дають якісних плодів. Проте повернути яблуні силу для плодоношення не складно, головне, зробити кілька важливих дій до настання морозів. Ці прості осінні процедури допоможуть навіть дуже старому дереву знову давати великі, солодкі та соковиті плоди.Не потрібно зрізати одразу половину крони — це лише ослабить дерево.Восени достатньо:видалити сухі, хворі та трухляві гілки;обрізати гілки, що ростуть усередину крони;прибрати верхівки, які тягнуть силу, але не плодоносять.Таке омолодження стимулює дерево пробуджувати нові плодові пагони навесні.Під відшарованою корою часто зимують шкідники та грибок. Візьміть жорстку щітку, теплу воду з содою або господарським милом. Акуратно очистіть стовбур і основи гілок. Дерево після такої процедури дихає краще, а навесні активніше запускає рух соків.Осіння побілка — це не для краси, а для захисту від морозобоїн, шкідників і сонячних опіків у лютому та березні.Суміш можна зробити самостійно:1 кг вапна;200 г мідного купоросу;1 л глини;води треба стільки, щоб утворилася суміш, схожа на рідку сметану.Ретельно побіліть стовбур і нижні скелетні гілки.Саме ці два елементи відповідають за закладання плодових бруньок.Підійдуть:суперфосфат;сульфат калію;деревний попіл.Розсипте добрива навколо пристовбурного кола, не під сам стовбур, а на відстані 40-60 см, де проходять живі корені.Мульча захищає коріння від промерзання та допомагає рівномірно утримувати вологу. Підійде перепрілий перегній, хвоя, сухе листя, подрібнена кора. Шар має бути до 10 сантиметрів.Взимку миші та зайці часто об’їдають старі яблуні, рятуючись від голоду. Обмотайте стовбур ялиновими гілками, сіткою чи агроволокном. Це зберігає кору неушкодженою, а отже, дерево не втратить сокорух навесні.