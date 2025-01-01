22 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Цього дня особисте свято у протоієрея Михайла Бучака (на фото) та голови Волинського об’єднання церков християн віри євангельської-п’ятидесятників єпископа Михайла Близнюка.
Сьогодні ж день народження відзначають одразу два волинських журналісти Микола Бєлов та Катерина Зубчук.
ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.
22 листопада за новим церковним календарем у православній церкві України вшановують благовірного князя Ярополка Ізяславича, а також згадують усіх жертв голодоморів і репресій
Також 22 листопада, у світі відзначають Міжнародний день сина
У понеділок, 22 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Іван, а також Аріадна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Сьогодні ж день народження відзначають одразу два волинських журналісти Микола Бєлов та Катерина Зубчук.
ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.
22 листопада за новим церковним календарем у православній церкві України вшановують благовірного князя Ярополка Ізяславича, а також згадують усіх жертв голодоморів і репресій
Також 22 листопада, у світі відзначають Міжнародний день сина
У понеділок, 22 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Іван, а також Аріадна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Дата святкування Андрія за новим календарем: історія, обряди і традиції українського народу
Сьогодні, 01:30
22 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В "Укренерго" визначилися з графіками на 22 листопада: яка ситуація на Волині
21 листопада, 23:19
На Волині не планують відстрілу диких тварин
21 листопада, 22:43