22 листопада на Волині: гортаючи календар
Цього дня особисте свято у протоієрея Михайла Бучака (на фото) та голови Волинського об’єднання церков християн віри євангельської-п’ятидесятників єпископа Михайла Близнюка.

Сьогодні ж день народження відзначають одразу два волинських журналісти Микола Бєлов та Катерина Зубчук.

ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.

22 листопада за новим церковним календарем у православній церкві України вшановують благовірного князя Ярополка Ізяславича, а також згадують усіх жертв голодоморів і репресій

Також 22 листопада, у світі відзначають Міжнародний день сина

У понеділок, 22 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Іван, а також Аріадна.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

