На Волині не планують відстрілу диких тварин





Натомість власників домашніх тварин закликають щорічно вакцинувати своїх улюбленців. Розповідаємо, де це можна зробити безплатно.



Як вакцинувати домашніх улюбленців



Робити щеплення від сказу потрібно 1 раз на рік.



До державних установ ветеринарної медицини вакцина надходить в межах виконання Плану протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин. У цих закладах вакцинація тварин безплатна.



Для щеплень від сказу застосовують преперат «Рабістар», інформує ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області у відповідь на запит.



Де на території області безплатно вакцинують тварин:



Луцький район:



м. Луцьк, вул. Ковельська, 128-А (обласна державна лікарня ветеринарної медицини);



м. Рожище, вул. Степана Бандери, 42 (відділ здійснення протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів);



м. Горохів, вул. Берестецька, 5 (Горохівський відділ здійснення протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів);



м. Ківерці, вул. Вишневецького, 13 (відділ здійснення протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів).



А також на дільницях ветеринарної медицини у сел. Торчин, с. Баківці, с. Галичани, с. Губин Перший, с. Лобачівка, с. Переспа, сел. Колки, с. Погулянка, с. Залісоче.



Ковельський район:



м. Ковель, вул. Грушевського, 71 (районна державна лікарня ветеринарної медицини);



м. Любомиль, вул. Соборності, 55 (відділ здійснення протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів);



сел. Ратно, вул. Нова, 86 (відділ здійснення протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів);



сел. Стара Вижівка, вул. Брідківська, 6 (відділ здійснення протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів);



сел. Шацьк, вул. Степана Бандери, 78 (відділ здійснення протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів);



сел. Турійськ, вул. Дубівська, 3 (відділ здійснення протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів).



А також на дільницях ветеринарної медицини у сел. Голоби, с. Мельниця, с. Любитів, с. Поворськ, с. Заріччя, с. Купичів, с. Луків, с. Буцинь, с. Смідин, с. Кримне, с. Радехів, сел. Головне, с. Рівне, с. Піща, с. Велимче, с. Лучичі.



Володимирський район:



м. Володимир, вул. Кобзарська, 1 (районна державна лікарня ветеринарної медицини);



м. Нововолинськ, вул. Сокальська, 28 (відділ здійснення протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів);



сел. Іваничі, вул. Перемоги, 61 (відділ здійснення протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів);



сел. Локачі, вул. Січових Стрільців, 27А (Локачинський відділ здійснення протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів).



А також на дільницях ветеринарної медицини у м. Устилуг, с. Овадне, с. Микуличі, с. Зимне, с. Заболотці, с. Павлівка, с. Поромів, с. Привітне, с. Затурці.



Камінь-Каширський район:



м. Камінь-Каширський, вул. Українська, 1 (районна державна лікарня ветеринарної медицини);



сел. Маневичі, вул. Соборності, 36 (відділ здійснення протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів);



сел. Любешів, вул. Покровська, 4 (відділ здійснення протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів).



А також на дільницях ветеринарної медицини у с. Видричі, с. Сошичне, с. Тоболи, c. Черче, с. Бихів, с. Седлище, с. Ветли, с. Цміни.



Статистика



Протягом 2024 року на території області імунізували проти сказу:



74 326 котів;



93 355 собак.



За поточний період 2025 року:



65 860 котів;



75 534 собаки.



Відстрілу тварин на території Волині не планують



Нещодавно зоозахисники UAnimals попереджали про масовий відстріл диких тварин і безпритульних котів та собак у різних областях України. Утім, на Волині цього не буде.



«На території Волинської області таких заходів не планують. Єдиний виняток — це планове добуття (відстріл — mm) лисиць після пероральної імунізації, щоб проконтролювати ефективність вакцинації. Цим займаються мисливці», — кажуть у відділі протиепізоотичних заходів Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області.



До слова, у Луцьку та прилеглих селах громади час від часу з’являються повідомлення про появу лисиць. Серед причин насамперед називають зміну їх природного ареалу, викликану війною.



Вони не несуть загрози, якщо дотримуватись правил безпеки:



— не чіпайте диких тварин та не підходьте. Наближаючись, ви можете спровокувати агресію та укус;



— вакцинуйте собак та котів, навіть якщо вони ніколи не виходять за межі квартири або двору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нещодавно Україною почали ширитись повідомлення про відстріл тварин з метою боротьби зі сказом. На Волині таких заходів не планують, повідомила misto.media Держпродспоживслужба.Натомість власників домашніх тварин закликають щорічно вакцинувати своїх улюбленців. Розповідаємо, де це можна зробити безплатно.Робити щеплення від сказу потрібно 1 раз на рік.До державних установ ветеринарної медицини вакцина надходить в межах виконання Плану протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин. У цих закладах вакцинація тварин безплатна.Для щеплень від сказу застосовують преперат «Рабістар», інформує ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області у відповідь на запит.Де на території області безплатно вакцинують тварин:м. Луцьк, вул. Ковельська, 128-А (обласна державна лікарня ветеринарної медицини);м. Рожище, вул. Степана Бандери, 42 (відділ здійснення протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів);м. Горохів, вул. Берестецька, 5 (Горохівський відділ здійснення протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів);м. Ківерці, вул. Вишневецького, 13 (відділ здійснення протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів).А також на дільницях ветеринарної медицини у сел. Торчин, с. Баківці, с. Галичани, с. Губин Перший, с. Лобачівка, с. Переспа, сел. Колки, с. Погулянка, с. Залісоче.м. Ковель, вул. Грушевського, 71 (районна державна лікарня ветеринарної медицини);м. Любомиль, вул. Соборності, 55 (відділ здійснення протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів);сел. Ратно, вул. Нова, 86 (відділ здійснення протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів);сел. Стара Вижівка, вул. Брідківська, 6 (відділ здійснення протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів);сел. Шацьк, вул. Степана Бандери, 78 (відділ здійснення протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів);сел. Турійськ, вул. Дубівська, 3 (відділ здійснення протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів).А також на дільницях ветеринарної медицини у сел. Голоби, с. Мельниця, с. Любитів, с. Поворськ, с. Заріччя, с. Купичів, с. Луків, с. Буцинь, с. Смідин, с. Кримне, с. Радехів, сел. Головне, с. Рівне, с. Піща, с. Велимче, с. Лучичі.м. Володимир, вул. Кобзарська, 1 (районна державна лікарня ветеринарної медицини);м. Нововолинськ, вул. Сокальська, 28 (відділ здійснення протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів);сел. Іваничі, вул. Перемоги, 61 (відділ здійснення протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів);сел. Локачі, вул. Січових Стрільців, 27А (Локачинський відділ здійснення протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів).А також на дільницях ветеринарної медицини у м. Устилуг, с. Овадне, с. Микуличі, с. Зимне, с. Заболотці, с. Павлівка, с. Поромів, с. Привітне, с. Затурці.м. Камінь-Каширський, вул. Українська, 1 (районна державна лікарня ветеринарної медицини);сел. Маневичі, вул. Соборності, 36 (відділ здійснення протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів);сел. Любешів, вул. Покровська, 4 (відділ здійснення протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів).А також на дільницях ветеринарної медицини у с. Видричі, с. Сошичне, с. Тоболи, c. Черче, с. Бихів, с. Седлище, с. Ветли, с. Цміни.СтатистикаПротягом 2024 року на території області імунізували проти сказу:74 326 котів;93 355 собак.За поточний період 2025 року:65 860 котів;75 534 собаки.Нещодавно зоозахисники UAnimals попереджали про масовий відстріл диких тварин і безпритульних котів та собак у різних областях України. Утім, на Волині цього не буде.«На території Волинської області таких заходів не планують. Єдиний виняток — це планове добуття (відстріл — mm) лисиць після пероральної імунізації, щоб проконтролювати ефективність вакцинації. Цим займаються мисливці», — кажуть у відділі протиепізоотичних заходів Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області.До слова, у Луцьку та прилеглих селах громади час від часу з’являються повідомлення про появу лисиць. Серед причин насамперед називають зміну їх природного ареалу, викликану війною.Вони не несуть загрози, якщо дотримуватись правил безпеки:— не чіпайте диких тварин та не підходьте. Наближаючись, ви можете спровокувати агресію та укус;— вакцинуйте собак та котів, навіть якщо вони ніколи не виходять за межі квартири або двору.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію