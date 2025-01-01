У центрі Луцька перенесли стенд Героїв Небесної Сотні
21 листопада, 22:12
На Театральному майдані міста перенесли стенд зі світлинами Героїв Небесної Сотні, а загальний стенд пам’яті загиблих військових розширили.
Загалом на центральній площі міста є три фотостенди: «Герої нескореної України», «Герої Небесної Сотні», «Загинули за єдність України», передає misto.media.
Із конструкції «Герої Небесної Сотні» зняли фото і перемістили на нову дошку, яку облаштували на місці дзеркала з написом «Луцьк — це я» (навпроти входу до бібліотеки для дітей та юнацтва). Дзеркало наразі посунули ближче до сонячного годинника, згодом його мають перемістити в інше місце.
На звільнений простір на загальному фотостенді додали нові світлини загиблих військових у російсько-українській війні.
Необхідність розширити пам’ятну дошку виникла через те, що місце для фотографій вичерпалося.
