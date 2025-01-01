В "Укренерго" визначилися з графіками на 22 листопада: яка ситуація на Волині





Про це повідомляє



Зазначається, що графіки відключень будуть застосовуватися у всіх регіонах України. Причина обмежень - це наслідки російських масованих ракетно-дронових терактів проти енергетики.



Вимикати світло будуть з 00:00 до 23:59 - протягом усієї доби. Загальний обсяг одночасних вимкнень складе від 1 до 3,5 черг. Паралельно протягом доби діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. В "Укренерго" попередили, що графіки не остаточні та можуть змінитися.



"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - сказано у повідомленні.



Зазначимо, відключення світла діють в Україні після кількох особливо масованих російських терактів, зокрема 8 та 19 листопада. Внаслідок масованих ракетно-дронових ударів пошкодження отримали усі українські ТЕС та ГЕС.

