Місяці невідомості: на війні загинув Герой з Волині Михайло Качан
На війні загинув 41-річний волинянин Качан Михайло Григорович.

Про це повідомили на сторінці Горохівської громади.

Солдат стрілецького батальйону загинув 10 серпня 2024 року в результаті мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Залізне Донецької області.
Дату та час прощання повідомлять згодом.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

