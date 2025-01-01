Місяці невідомості: на війні загинув Герой з Волині Михайло Качан
21 листопада, 21:15
На війні загинув 41-річний волинянин Качан Михайло Григорович.
Про це повідомили на сторінці Горохівської громади.
Солдат стрілецького батальйону загинув 10 серпня 2024 року в результаті мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Залізне Донецької області.
Дату та час прощання повідомлять згодом.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
