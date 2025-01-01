Місяці невідомості: на війні загинув Герой з Волині Михайло Качан

Качан Михайло Григорович.



Про це повідомили на сторінці Горохівської громади.



Солдат стрілецького батальйону загинув 10 серпня 2024 року в результаті мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Залізне Донецької області.





Дату та час прощання повідомлять згодом.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув 41-річний волинянинПро це повідомили на сторінці Горохівської громади.Солдат стрілецького батальйону загинув 10 серпня 2024 року в результаті мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Залізне Донецької області.Дату та час прощання повідомлять згодом.Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію