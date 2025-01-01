Луцьким школярам можуть продовжити зимові канікули





Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України закликало школи розглянути можливість перенесення уроків із зимових місяців на червень 2026 року (окрім випускних класів) або збільшити тривалість зимових канікул, перенісши на зиму весняний відпочинок учнів.



Серед запропонованих варіантів – і перехід на шестиденний навчальний тиждень замість п'ятиденного. Він містить навчання у межах двох змін.



Директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар повідомив, що у разі блекауту режим навчання може змінитися:



«Будемо планувати нараду з керівниками закладів освіти, тому що рішення щодо зміни режиму роботи закладу приймає все-таки керівник той чи інший. Порадимося з керівництвом міста, з керівництвом Луцьктепла. Тому будемо виходити з ситуації такої комплексно».



Він додав, що пропозиції, як діяти у випадку блекаутів, є, але про остаточне рішення повідомлять наступного тижня.

