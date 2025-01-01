Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 22 листопада
21 листопада, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 22 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 22 листопада
Луцьк
Хмарно. Вночі невеликий мокрий сніг, вдень помірний мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура впродовж доби від 1° морозу до 1° тепла.
Область
Хмарно. Вночі невеликий мокрий сніг, вдень помірний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.
