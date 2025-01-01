Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 22 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 22 листопада



Луцьк



Хмарно. Вночі невеликий мокрий сніг, вдень помірний мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура впродовж доби від 1° морозу до 1° тепла.



Область



Хмарно. Вночі невеликий мокрий сніг, вдень помірний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.

