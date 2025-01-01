У Луцькому зоопарку готуються до зими: тварин переводять у теплі вольєри, а для відвідувачів уже готують свято Миколая

Людмила Денисенко розповіла журналістам



За словами керівниці, на території зоопарку на зиму лишаються лише ті тварини, які добре переносять холод. Першими до теплих приміщень забрали папуг, які тішили відвідувачів упродовж весняно-осіннього періоду. Їм стало надто прохолодно, тож на їхнє місце в експозиції тимчасово повернулися фазани та інші птахи, зокрема голуби, які здатні зимувати надворі.



У вольєрах вже підготували сіно, солому та утеплені будиночки. Це дає змогу птахам і тваринам сховатися під час снігопадів чи низьких температур. Якщо ж морози стають сильними, усіх мешканців зоопарку зачиняють у їхніх зимових приміщеннях.



«Особливий догляд потрібен теплолюбним тваринам. Протягом останніх п’яти років у зоопарку облаштовані спеціальні теплі вольєри для мавпочок та папуг Ара. Температура там має бути понад 25°C, адже ці види потребують умов, максимально наближених до природних».



Директорка зазначила, що колекцію тварин Луцького зоопарку формували з урахуванням кліматичних особливостей Волині.



«Ну взагалі, зима – це складний період для будь-кого, як для людей, так і для тварин. Це вже четверта зима під час війни».



Одними з найулюбленіших тварин серед маленьких відвідувачів залишаються карликові кізочки – невеликі, контактні та дуже «мімішні».



Цього року в Луцькому зоопарку планують відновити традиційне святкування Дня святого Миколая. До війни цей захід був дуже популярним серед дітей та їхніх батьків.



6 грудня, з 12:00, на території зоопарку для постійних відвідувачів відбудеться святкове дійство – до гостей завітає Святий Миколай. Організатори обіцяють теплий чай для дорослих і малечі, а також частування, щоб ніхто не змерз.

