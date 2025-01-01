Дошкільні заклади освіти у Луцьку активно шукають працівників





Про це у коментарі власкору Ірина Гурська.



Вона наголосила, що заклади дошкільної освіти мають значну потребу у працівниках. Мова йде не лише про вихователів, а й кухарів, медсестер, помічників вихователів. Причина нестачі кадрів - низька зарплата.



"Також зараз набирають працівників Картонно-паперова фабрика, завод "Кромберг енд Шуберт", Луцькфудз, Сільпо, "Бас мотор".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дошкільні заклади освіти активно шукають працівників.Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповіла заступник директора Луцької філії Волинського обласного центру зайнятостіВона наголосила, що заклади дошкільної освіти мають значну потребу у працівниках. Мова йде не лише про вихователів, а й кухарів, медсестер, помічників вихователів. Причина нестачі кадрів - низька зарплата."Також зараз набирають працівників Картонно-паперова фабрика, завод "Кромберг енд Шуберт", Луцькфудз, Сільпо, "Бас мотор".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію