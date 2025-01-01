Дошкільні заклади освіти у Луцьку активно шукають працівників

Дошкільні заклади освіти у Луцьку активно шукають працівників
Дошкільні заклади освіти активно шукають працівників.

Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповіла заступник директора Луцької філії Волинського обласного центру зайнятості Ірина Гурська.

Вона наголосила, що заклади дошкільної освіти мають значну потребу у працівниках. Мова йде не лише про вихователів, а й кухарів, медсестер, помічників вихователів. Причина нестачі кадрів - низька зарплата.

"Також зараз набирають працівників Картонно-паперова фабрика, завод "Кромберг енд Шуберт", Луцькфудз, Сільпо, "Бас мотор".

