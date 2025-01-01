24 листопада на Волині: гортаючи календар

Тарас Шкітер(на фото).



24 листопада особисте свято також у журналістки Галини Падалко, заступника відділу інформаційної роботи Луцької міської ради Олександра Олішевського, у художника, скульптора, арт-терапевта Віктора Дембицького, ексголови Рожищенської РДА Вадима Дулюка, директора підприємства «Санрайз» Юрія Девіцького.



Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Борис, Григорій, Іван, Макар, Олександр, Олексій, Катерина.



Інтернет-видання ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.



24 листопада за новим церковним календарем в Україні православні вшановують святу Катерину Олександрійську.



