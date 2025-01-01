Курс валют на 24 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 24 листопада. Долар зріс на 11 коп. Євро злетіло на 19 коп. Польський злотий додав 1 коп.
Про це йдеться на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 42,26 (+11 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,70 (+19 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,47 (+1 коп.)
