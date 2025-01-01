На Волині зростає черга на отримання житла: хто і як може стати на квартирний облік
Сьогодні, 19:21
У Волинській області з початку року зросла кількість людей, які потребують поліпшення житлових умов. Станом на 1 січня 2025 року на квартирному обліку перебували 4130 сімей та одинаків, зараз — 4266.
Про умови постановки на квартирний облік, пріоритетні категорії та порядок отримання житла розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та капітального будівництва Волинської обласної ради, - пише Суспільне.
Хто може стати на квартирний облік
Право стати на облік мають громадяни, які потребують поліпшення житлових умов. Підстави визначені статтею 34 Житлового кодексу України та Правилами обліку громадян, затвердженими постановою №470 від 1984 року.
Зокрема, на облік можуть стати люди, які:
забезпечені житловою площею нижче встановленої норми;
проживають у приміщеннях, що не відповідають санітарним чи технічним вимогам;
мешкають у гуртожитках;
проживають кілька сімей в одній кімнаті, або люди різної статі старші 9 років — у спільному житловому просторі (крім подружжя);
мають тяжкі хронічні захворювання, через що не можуть проживати спільно з іншими членами сім’ї;
проживають за договорами найму в державному, громадському чи кооперативному фонді або не менше 5 років винаймають житло у приватних власників;
належать до категорій ВПО, учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих військовослужбовців тощо.
Яка норма житлової площі в області
У Волинській області діють норми, затверджені постановою від 10 січня 1985 року №6. Мінімальна жила площа на одну особу становить:
6,5 м² — у місті Нововолинську,
6,0 м² — в інших населених пунктах області,
середній норматив забезпеченості — 7,0 м² на людину.
Якщо людина забезпечена меншою площею — вона може претендувати на постановку на облік.
Які документи потрібні для квартирного обліку
особиста заява;
копії паспортів та ідентифікаційних кодів всіх членів сім'ї;
копії свідоцтва про одруження, або розлучення, або рішення суду;
копії свідоцтва про народження неповнолітніх дітей;
копії документів, які підтверджують родинний зв'язок всіх членів родини із заявником;
витяг із реєстрів територіальної громади на всіх членів сім'ї;
копія посвідчення людини з інвалідністю внаслідок війни, а також члена сім'ї загиблого воїна;
довідка до акту огляду медико-соціально-експертної комісії або витяг рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, що підтверджує право на пільги;
сім'ї загиблих воїнів повинні надати документи, які підтверджують смерть людини;
копії документів, які підтверджують право власності заявника на житло, якщо в нього є таке житло, або житло в членів його родини. У разі відсутності документів щодо наявного житлового приміщення, необхідно вказати про ці причини у заяві;
копії довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених людей на всіх членів сім'ї;
у разі наявності у власника або членів його родини житлового приміщення, яке зруйноване і стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території, додається копія відповідного акта обстеження технічного стану будинку або ж квартири.
Позачергове право забезпечення житлом передбачене для категорій:
громадянам, житло яких внаслідок стихійного лиха стало непридатним для проживання;
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування
дітям з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення повноліття, у разі коли за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя;
громадянам, незаконно засудженим і згодом реабілітованим, за неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення;
особам з інвалідністю внаслідок війни
членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
особам, обраним на виборну посаду, коли це зв'язано з переїздом в іншу місцевість;
членам сім'ї народного депутата України у разі його смерті в період виконання депутатських обов'язків у Верховній Раді України на постійній основі.
Першочергове забезпечення — для категорій, визначених пунктами 44–45 Правил:
У першу чергу житлові приміщення надаються:
тим, хто перебуває на квартирному обліку і є учасниками бойових дій та учасниками війни;
учасникам бойових дій, які поранені, мають контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи виконання військових обов'язків.
Ці люди забезпечуються живою площею протягом двох років після взяття на квартирний облік. Така норма нині визначена законом.
Заяву та документи розглядають у місячний строк.
Як надають житло
Надання житла відбувається в порядку черговості. Площа, яку надають — 13,65 м² житлової площі на людину, але не менше середнього нормативу забезпечення, тобто не менше 7 м² для населених пунктів Волині.
У першому півріччі 2025 року житло на Волині отримали 11 сімей (26 людей), які мають право на позачергове забезпечення.
Чому можуть відмовити і як оскаржити
Відмовити у постанові на квартирний облік можуть, якщо:
людина не підпадає під перелік осіб, що потребують поліпшення житлових умов;
подано неповний пакет документів.
У всіх інших випадках, якщо відмовили, заявник має право звернутися до виконавчих комітетів сільських, селищних або міських рад. Якщо питання не вирішиться потрібно звертатися до суду, аби визначити й підтвердити своє законне право.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про умови постановки на квартирний облік, пріоритетні категорії та порядок отримання житла розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та капітального будівництва Волинської обласної ради, - пише Суспільне.
Хто може стати на квартирний облік
Право стати на облік мають громадяни, які потребують поліпшення житлових умов. Підстави визначені статтею 34 Житлового кодексу України та Правилами обліку громадян, затвердженими постановою №470 від 1984 року.
Зокрема, на облік можуть стати люди, які:
забезпечені житловою площею нижче встановленої норми;
проживають у приміщеннях, що не відповідають санітарним чи технічним вимогам;
мешкають у гуртожитках;
проживають кілька сімей в одній кімнаті, або люди різної статі старші 9 років — у спільному житловому просторі (крім подружжя);
мають тяжкі хронічні захворювання, через що не можуть проживати спільно з іншими членами сім’ї;
проживають за договорами найму в державному, громадському чи кооперативному фонді або не менше 5 років винаймають житло у приватних власників;
належать до категорій ВПО, учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих військовослужбовців тощо.
Яка норма житлової площі в області
У Волинській області діють норми, затверджені постановою від 10 січня 1985 року №6. Мінімальна жила площа на одну особу становить:
6,5 м² — у місті Нововолинську,
6,0 м² — в інших населених пунктах області,
середній норматив забезпеченості — 7,0 м² на людину.
Якщо людина забезпечена меншою площею — вона може претендувати на постановку на облік.
Які документи потрібні для квартирного обліку
особиста заява;
копії паспортів та ідентифікаційних кодів всіх членів сім'ї;
копії свідоцтва про одруження, або розлучення, або рішення суду;
копії свідоцтва про народження неповнолітніх дітей;
копії документів, які підтверджують родинний зв'язок всіх членів родини із заявником;
витяг із реєстрів територіальної громади на всіх членів сім'ї;
копія посвідчення людини з інвалідністю внаслідок війни, а також члена сім'ї загиблого воїна;
довідка до акту огляду медико-соціально-експертної комісії або витяг рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, що підтверджує право на пільги;
сім'ї загиблих воїнів повинні надати документи, які підтверджують смерть людини;
копії документів, які підтверджують право власності заявника на житло, якщо в нього є таке житло, або житло в членів його родини. У разі відсутності документів щодо наявного житлового приміщення, необхідно вказати про ці причини у заяві;
копії довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених людей на всіх членів сім'ї;
у разі наявності у власника або членів його родини житлового приміщення, яке зруйноване і стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території, додається копія відповідного акта обстеження технічного стану будинку або ж квартири.
Позачергове право забезпечення житлом передбачене для категорій:
громадянам, житло яких внаслідок стихійного лиха стало непридатним для проживання;
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування
дітям з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення повноліття, у разі коли за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя;
громадянам, незаконно засудженим і згодом реабілітованим, за неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення;
особам з інвалідністю внаслідок війни
членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
особам, обраним на виборну посаду, коли це зв'язано з переїздом в іншу місцевість;
членам сім'ї народного депутата України у разі його смерті в період виконання депутатських обов'язків у Верховній Раді України на постійній основі.
Першочергове забезпечення — для категорій, визначених пунктами 44–45 Правил:
У першу чергу житлові приміщення надаються:
тим, хто перебуває на квартирному обліку і є учасниками бойових дій та учасниками війни;
учасникам бойових дій, які поранені, мають контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи виконання військових обов'язків.
Ці люди забезпечуються живою площею протягом двох років після взяття на квартирний облік. Така норма нині визначена законом.
Заяву та документи розглядають у місячний строк.
Як надають житло
Надання житла відбувається в порядку черговості. Площа, яку надають — 13,65 м² житлової площі на людину, але не менше середнього нормативу забезпечення, тобто не менше 7 м² для населених пунктів Волині.
У першому півріччі 2025 року житло на Волині отримали 11 сімей (26 людей), які мають право на позачергове забезпечення.
Чому можуть відмовити і як оскаржити
Відмовити у постанові на квартирний облік можуть, якщо:
людина не підпадає під перелік осіб, що потребують поліпшення житлових умов;
подано неповний пакет документів.
У всіх інших випадках, якщо відмовили, заявник має право звернутися до виконавчих комітетів сільських, селищних або міських рад. Якщо питання не вирішиться потрібно звертатися до суду, аби визначити й підтвердити своє законне право.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 24 листопада
Сьогодні, 20:00
Гучна вечірка у день скорботи: премія «Люди Року-2025. Волинь» викликала хвилю обурення
Сьогодні, 19:50
На Волині зростає черга на отримання житла: хто і як може стати на квартирний облік
Сьогодні, 19:21
Київ задоволений переговорами у Женеві, - Умєров
Сьогодні, 18:15