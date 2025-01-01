Дронарі 14 ОМБр показали знищення техніки російських окупантів. ВІДЕО

Дронарі 14 ОМБр показали знищення техніки російських окупантів. ВІДЕО
Військовослужбовці батальйону безпілотних систем 14 ОМБр імені князя Романа Великого показали, як знищують техніку російських окупантів.

Відео опублікували на сторінці 14 ОМБр у фейсбуці.

Зокрема, у відео князівські дронарі показали, як знищили ворожу "Буханку", багі та мотоцикл.

"Кілька секунд і… три одиниці ворожої техніки перетворилися на дим та металобрухт! Дронарі з батальйону безпілотних систем «Сапсан» Князівської бригади навіть не встигли допити свою недільну каву - а вже нові цілі. Вони працюють швидко, вправно й безжально!
Тож - знову вперед! І знову результат буде вогняним! А сюди на ще більшу «вогняність» для ворога!" - йдеться у дописі.


Теги: Волинь, війна, 14 ОМБр, знищення, робота, дрони
