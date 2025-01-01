Дронарі 14 ОМБр показали знищення техніки російських окупантів. ВІДЕО

Військовослужбовці батальйону безпілотних систем 14 ОМБр імені князя Романа Великого показали, як знищують техніку російських окупантів.Відео опублікували на сторінці 14 ОМБр у фейсбуці.Зокрема, у відео князівські дронарі показали, як знищили ворожу "Буханку", багі та мотоцикл."Кілька секунд і… три одиниці ворожої техніки перетворилися на дим та металобрухт! Дронарі з батальйону безпілотних систем «Сапсан» Князівської бригади навіть не встигли допити свою недільну каву - а вже нові цілі. Вони працюють швидко, вправно й безжально!Тож - знову вперед! І знову результат буде вогняним! А сюди на ще більшу «вогняність» для ворога!" - йдеться у дописі.