Дронарі 14 ОМБр показали знищення техніки російських окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 17:39
Військовослужбовці батальйону безпілотних систем 14 ОМБр імені князя Романа Великого показали, як знищують техніку російських окупантів.
Відео опублікували на сторінці 14 ОМБр у фейсбуці.
Зокрема, у відео князівські дронарі показали, як знищили ворожу "Буханку", багі та мотоцикл.
"Кілька секунд і… три одиниці ворожої техніки перетворилися на дим та металобрухт! Дронарі з батальйону безпілотних систем «Сапсан» Князівської бригади навіть не встигли допити свою недільну каву - а вже нові цілі. Вони працюють швидко, вправно й безжально!
Тож - знову вперед! І знову результат буде вогняним! А сюди на ще більшу «вогняність» для ворога!" - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відео опублікували на сторінці 14 ОМБр у фейсбуці.
Зокрема, у відео князівські дронарі показали, як знищили ворожу "Буханку", багі та мотоцикл.
"Кілька секунд і… три одиниці ворожої техніки перетворилися на дим та металобрухт! Дронарі з батальйону безпілотних систем «Сапсан» Князівської бригади навіть не встигли допити свою недільну каву - а вже нові цілі. Вони працюють швидко, вправно й безжально!
Тож - знову вперед! І знову результат буде вогняним! А сюди на ще більшу «вогняність» для ворога!" - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Київ задоволений переговорами у Женеві, - Умєров
Сьогодні, 18:15
Дронарі 14 ОМБр показали знищення техніки російських окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 17:39
Блогерка-волинянка з чоловіком придбали старенький будинок у селі і нарвалися на хейт
Сьогодні, 16:13