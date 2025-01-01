Блогерка-волинянка з чоловіком придбали старенький будинок у селі і нарвалися на хейт

Блогерка, уродженка села Борочиче, що на Волині, разом із чоловіком придбала житло в сільській місцевості на Тернопільщині.

Будинок вартував для подружжя 5 тисяч доларів. Жінка веде щоденник ремонту в соцмережі та не соромиться відповідати критикам. Про це повідомляє "Фокус".

Молода мати створила сторінку в TikTok, де документує процес облаштування власного помешкання. Вона регулярно публікує відео про етапи реконструкції оселі, а її контент збирає десятки тисяч переглядів. Втім, частина коментарів — гостро негативна. Фокус дізнався, в чому справа.

У своєму відео авторка показує будинок із застарілим дахом, пошкодженими фасадами та старими вікнами на веранді. Господиня зазначає, що на ділянці також розташовані напівзруйнований погріб, споруда, схожа на гараж, та сінник.

Блогерка розповіла, що після весілля оселилась в селі окремо від батьків.

"Ми шукали варіанти, об'їздили багато місць і зупинилися на цьому. Зараз активно займаємося ремонтом", — пояснила вона.

Сміється все село
В одному з роликів господиня відреагувала на різкі коментарі користувачів, які запитали, чи їй не соромно демонструвати таке житло всій країні. Мовляв, з нею сміється все село.



"Замість того, щоб знімати квартиру в місті — ми купили стареньку хатину в селі. Не нова, не ідеальна, зате своя. Зі скрипучими дверима, старою піччю і садом, який давно чекав дбайливих рук. Помаленько обживаємо, вкладаємо душу і сили. Кожна поличка, кожна квіточка біля ґанку — зроблені з любов’ю. Не все одразу, але воно того варте. Бо так хочеться тиші, простору й життя ближче до землі", — зазначає блогерка.

Відео українки викликало жваву дискусію в коментарях, де користувачі діляться думками про переїзд у сільську місцевість та придбання власного житла за доступні кошти.

Ось деякі з них:
"Своя хата — це вже ні**га собі успішний успіх, тут не просто показувати, тут пишатися треба";

"Молодець, а то надоїли вже всі зі своїм успішним успіхом, які народилися з золотою ложкою в роті й ще хочуть вчити когось жити";
"Головне, що своє… Вони, дівчинко, вам заздрять".

