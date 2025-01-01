Віткофф зірвав постачання ракет Tomahawk Україні, - WSJ

Дональда Трампа Стів Віткофф фактично зірвав постачання крилатих ракет Tomahawk Україні, давши поради помічнику російського диктатора володимира путіна Юрію Ушакову.



Про це повідомляє



Видання зазначає, що з витоку запису розмови Віткоффа з Ушаковим стало відомо, спецпосланник президента США зробив буквально все можливе, щоб Україні не дали крилаті ракети. Зокрема Віткофф порадив росіянину зробити так, щоб путін привітав Трампа із досягненням мирної угоди в Секторі Гази.



Також саме Віткофф був автором ідеї влаштувати телефонну розмову між Трампом та Путіним перед візитом президента України Володимира Зеленського до Білого дому. Вже відомо, до чого призвели дії Віткоффа.



"Зеленський поїхав до Вашингтона, сподіваючись, що Трамп санкціонує передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk, зброї, яка поставить багато російських цілей під приціл Києва. Але під час розмови 16 жовтня Путін попередив Трампа, що відправка Tomahawk призведе до ескалації війни та зашкодить відносинам між США та Росією, за словами Ушакова", - зазначає газета.



Саме після дзвінка путіна Трамп відмовився постачати Україні Tomahawk, відмовляючись "скороченням запасів" американських ракет. Реальною причиною такої зміни позиції були саме дії Віткоффа.



Білий дім захищає "російського агента"?



На тлі скандалу з витоком записів розмов Віткоффа та Ушакова Білий дім несподівано вступився за спецпосланця Трампа. Зокрема там не заперечили правдивості стенограми. Щобільше, похвалили Віткоффа за його дії.



"Це стандартна річ, знаєте, бо він має продати це Україні. Він має продати Україну Росії. Ось що він робить... ось що робить той, хто укладає угоди", - заявив Трамп.



При цьому в американському політикумі панують геть інші думки. Багато представників Конгресу США та політиків обурені не стільки фактом зливу розмови спецпредставника США, скільки його порадами Ушакову. Серед іншого, деякі впливові республіканці відкрито назвали Віткоффа російським агентом та "зрадником".



Нагадаємо, що видання Bloomberg 26 листопада опублікувало записи розмов Віткоффа з Ушаковим, де спецпредставник Трампа радив помічникові Путіна, як представити президенту США російські пропозиції щодо миру в Україні.



Та й схоже, що сам "мирний план" міг бути повністю російським - попри відчайдушні спроби американців видати його за свою "творчість". Про це свідчить опублікована стенограма розмови, яку вели Ушаков та так званий "спецпредставник" російського диктатора Кирило Дмітрієв.



Останній, до речі, вже поспіхом істерично заявив, що матеріал видання - нібито "фейк". Водночас правдивість "злитої" стенограми переговорів підтвердив безпосередньо сам Юрій Ушаков.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спеціальний посланець президента СШАфактично зірвав постачання крилатих ракет Tomahawk Україні, давши поради помічнику російського диктатораПро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське видання The Wall Street Journal.Видання зазначає, що з витоку запису розмови Віткоффа з Ушаковим стало відомо, спецпосланник президента США зробив буквально все можливе, щоб Україні не дали крилаті ракети. Зокрема Віткофф порадив росіянину зробити так, щоб путін привітав Трампа із досягненням мирної угоди в Секторі Гази.Також саме Віткофф був автором ідеї влаштувати телефонну розмову між Трампом та Путіним перед візитом президента України Володимира Зеленського до Білого дому. Вже відомо, до чого призвели дії Віткоффа."Зеленський поїхав до Вашингтона, сподіваючись, що Трамп санкціонує передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk, зброї, яка поставить багато російських цілей під приціл Києва. Але під час розмови 16 жовтня Путін попередив Трампа, що відправка Tomahawk призведе до ескалації війни та зашкодить відносинам між США та Росією, за словами Ушакова", - зазначає газета.Саме після дзвінка путіна Трамп відмовився постачати Україні Tomahawk, відмовляючись "скороченням запасів" американських ракет. Реальною причиною такої зміни позиції були саме дії Віткоффа.На тлі скандалу з витоком записів розмов Віткоффа та Ушакова Білий дім несподівано вступився за спецпосланця Трампа. Зокрема там не заперечили правдивості стенограми. Щобільше, похвалили Віткоффа за його дії."Це стандартна річ, знаєте, бо він має продати це Україні. Він має продати Україну Росії. Ось що він робить... ось що робить той, хто укладає угоди", - заявив Трамп.При цьому в американському політикумі панують геть інші думки. Багато представників Конгресу США та політиків обурені не стільки фактом зливу розмови спецпредставника США, скільки його порадами Ушакову. Серед іншого, деякі впливові республіканці відкрито назвали Віткоффа російським агентом та "зрадником".Нагадаємо, що видання Bloomberg 26 листопада опублікувало записи розмов Віткоффа з Ушаковим, де спецпредставник Трампа радив помічникові Путіна, як представити президенту США російські пропозиції щодо миру в Україні.Та й схоже, що сам "мирний план" міг бути повністю російським - попри відчайдушні спроби американців видати його за свою "творчість". Про це свідчить опублікована стенограма розмови, яку вели Ушаков та так званий "спецпредставник" російського диктатора Кирило Дмітрієв.Останній, до речі, вже поспіхом істерично заявив, що матеріал видання - нібито "фейк". Водночас правдивість "злитої" стенограми переговорів підтвердив безпосередньо сам Юрій Ушаков.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію