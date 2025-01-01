Завтра у Луцьку відбудеться прощання з двома Героями
Сьогодні, 12:33
27 листопада у Луцьку відбудеться прощання з військовослужбовцями Олександром Веремчуком та Костянтином Голубом.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У четвер, 27 листопада, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовців Костянтина Голуба та Олександра Веремчука.
Веремчук Олександр Петрович (31.03.1970 року народження) загинув 18 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Просяна Дніпропетровської області.
Голуб Костянтин Аполлінарійович (22.06.1976 року народження) загинув 20 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Дворічанське Харківської області.
Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
