Завтра у Луцьку відбудеться прощання з двома Героями

27 листопада у Луцьку відбудеться прощання з військовослужбовцямитаПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У четвер, 27 листопада, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовців Костянтина Голуба та Олександра Веремчука.Веремчук Олександр Петрович (31.03.1970 року народження) загинув 18 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Просяна Дніпропетровської області.Голуб Костянтин Аполлінарійович (22.06.1976 року народження) загинув 20 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Дворічанське Харківської області.Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.