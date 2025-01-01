Ukrainian Spirit із Луцька встановив рекорд України: створено найбільшу пляшку об’ємом 20 літрів
Сьогодні, 12:21
26 листопада 2025 року виробник Ukrainian Spirit офіційно увійшов до Національного реєстру Рекордів України, встановивши рекорд у номінації «Найбільший об’єм пляшки горілки».
Об’єм рекордної пляшки становить 20 літрів.
Для підтвердження досягнення на виробництво компанії у Луцьку особисто прибув експерт Національного реєстру Рекордів України Марк Орловський, який здійснив усі необхідні вимірювання та зафіксував результат відповідно до офіційних вимог.
Сертифікат про встановлення рекорду отримали Світлана Поліщук, начальниця горілчаного виробництва, та Світлана Кречковська, начальниця лабораторії з виробництва горілки.
У компанії зазначають, що встановлення рекорду стало результатом злагодженої командної роботи, високих технологічних стандартів і багаторічного досвіду у виробництві алкоголю.
«Для нас це не просто рекордна цифра. Це підтвердження професіоналізму всієї команди та ще один важливий крок уперед. Ми раді увійти в історію з таким унікальним продуктом і вже ставимо перед собою нові, ще амбітніші цілі», — прокоментували у Ukrainian Spirit.
Національний реєстр Рекордів України є офіційною установою, що фіксує найвизначніші досягнення країни після ретельної перевірки фактів. Відтепер і рекорд Ukrainian Spirit із Луцька внесений до його історії.
