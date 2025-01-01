Ukrainian Spirit із Луцька встановив рекорд України: створено найбільшу пляшку об’ємом 20 літрів

26 листопада 2025 року виробникофіційно увійшов до Національного реєстру Рекордів України, встановивши рекорд у номінаціїОб’єм рекордної пляшки становитьДля підтвердження досягнення на виробництво компанії у Луцьку особисто прибув експерт Національного реєстру Рекордів України, який здійснив усі необхідні вимірювання та зафіксував результат відповідно до офіційних вимог.Сертифікат про встановлення рекорду отримали, начальниця горілчаного виробництва, та, начальниця лабораторії з виробництва горілки.У компанії зазначають, що встановлення рекорду стало результатом злагодженої командної роботи, високих технологічних стандартів і багаторічного досвіду у виробництві алкоголю.«Для нас це не просто рекордна цифра. Це підтвердження професіоналізму всієї команди та ще один важливий крок уперед. Ми раді увійти в історію з таким унікальним продуктом і вже ставимо перед собою нові, ще амбітніші цілі», — прокоментували у Ukrainian Spirit.