На Волині викрили банду, яка торгувала дурманом у промислових масштабах

Волинські поліцейські з працівниками Держмитслужби викрили групу осіб, що незаконно збували тетракаїн, замаскований під інший засіб.Під час реалізації слідчих дій правоохоронці встановили фігурантів, які налагодилиотруйного лікарського засобу тетракаїн, що ввозився з-за кордону під маскуванням в іншу речовину та розповсюджувався через інтернет-ресурси, повідомляє поліція Волині у телеграмі.Реалізацію матеріалів кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 321 КК України, провели працівники управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області спільно зі слідчими ГУНП, співробітниками Управління СБУ у Волинській області та Департаментом боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби, під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури. Залучали також профільне управління боротьби з наркозлочинністю поліції Харківщини.За даними слідства, продаж препарату у вигляді порошку здійснювався представниками однієї з харківських фірм як через офіційний сайт компанії, так і через торговельні майданчики по всій Україні. Відправлення товару кінцевим користувачам проводилося службою доставки.Організатором оборудки був 36-річний мешканець Харкова, також встановлено двох осіб, причетних до збуту, та двох пособників, які забезпечували надходження коштів, ведення документації та відправлення товару.Під час п’яти одночасних обшуків за місцем проживання фігурантів та у приміщенні офісу компанії правоохоронці вилучили:• ⁠27,7 кг отруйного лікарського засобу тетракаїн (відповідно до наказу МОЗ України №490 від 17.08.2007);• ⁠85 кг порошкової речовини з маркуванням «прилокаїн», яка фактично використовувалась для збуту тетракаїну;• ⁠мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки;• ⁠етикетки, документацію, печатки, чорнові записи;• ⁠порожні бочки з маркуванням отруйного препарату та квитанції служби доставки тощо.Орієнтовна вартість вилученого становить близько 2,5 млн грн.За попередньою інформацією, щомісячний дохід від незаконного збуту препарату міг сягати 100 тисяч грн.Усе вилучене направлено на експертне дослідження.Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам групи та обрання запобіжних заходів, у тому числі, і двом фігурантам, які перебувають за кордоном.