На Волині ув'язнений та його спільники маскували наркотики у цукерки

Володимирські слідчі та прокурори перекрили канал постачання психотропів в СІЗО.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Ув’язнений та його спільники маскували заборонені речовини в цукерки.17 вересня поліцейські Володимирського РВП, спільно з оперативною групою державної установи «Луцький слідчий ізолятор», під керівництвом Володимирської окружної прокуратури, з залучення спецпризначенців РПОП, провели санкціонований обшук в слідчому ізоляторі.У рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що ув’язнений за грабіж фігурант через спільників організував канал доставки психотропних речовин в СІЗО для подальшого збуту та вживання. Домовлявся про поставки він з товаришами на волі прямо по мобільному телефону.Під час обшуку виявлено та вилучено психотропну речовину «Альфа PVP», яка була замаскована в цукерках. Окрім того, знайдено зіп-пакети, лампочки з нашаруванням, пристрої для куріння, блістери нарковмісних таблеток та інші речові докази.За цим фактом триває розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.307 Кримінального Кодексу України.