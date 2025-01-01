На Волині ув'язнений та його спільники маскували наркотики у цукерки
Сьогодні, 13:01
Володимирські слідчі та прокурори перекрили канал постачання психотропів в СІЗО.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Ув’язнений та його спільники маскували заборонені речовини в цукерки.
17 вересня поліцейські Володимирського РВП, спільно з оперативною групою державної установи «Луцький слідчий ізолятор», під керівництвом Володимирської окружної прокуратури, з залучення спецпризначенців РПОП, провели санкціонований обшук в слідчому ізоляторі.
У рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що ув’язнений за грабіж фігурант через спільників організував канал доставки психотропних речовин в СІЗО для подальшого збуту та вживання. Домовлявся про поставки він з товаришами на волі прямо по мобільному телефону.
Під час обшуку виявлено та вилучено психотропну речовину «Альфа PVP», яка була замаскована в цукерках. Окрім того, знайдено зіп-пакети, лампочки з нашаруванням, пристрої для куріння, блістери нарковмісних таблеток та інші речові докази.
За цим фактом триває розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.307 Кримінального Кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Ув’язнений та його спільники маскували заборонені речовини в цукерки.
17 вересня поліцейські Володимирського РВП, спільно з оперативною групою державної установи «Луцький слідчий ізолятор», під керівництвом Володимирської окружної прокуратури, з залучення спецпризначенців РПОП, провели санкціонований обшук в слідчому ізоляторі.
У рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що ув’язнений за грабіж фігурант через спільників організував канал доставки психотропних речовин в СІЗО для подальшого збуту та вживання. Домовлявся про поставки він з товаришами на волі прямо по мобільному телефону.
Під час обшуку виявлено та вилучено психотропну речовину «Альфа PVP», яка була замаскована в цукерках. Окрім того, знайдено зіп-пакети, лампочки з нашаруванням, пристрої для куріння, блістери нарковмісних таблеток та інші речові докази.
За цим фактом триває розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.307 Кримінального Кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку у двох лікарнях безоплатно оперують хворих на катаракту
Сьогодні, 13:32
На Волині ув'язнений та його спільники маскували наркотики у цукерки
Сьогодні, 13:01
Бійці ССО вдарили по новому НПЗ у росії: завод зупинено
Сьогодні, 12:30
Можливі черги на кордоні з Польщею: пояснили причину
Сьогодні, 12:05
Рада просить президента присвоїти Парубію звання Герой України
Сьогодні, 11:47