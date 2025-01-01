В Україну йде різке похолодання і навіть сніг
Виходячи з наявних на сьогодні погодних тенденцій, вже до кінця вересня в Україні можливі суттєві синоптичні зміни. Йдеться про різке похолодання та навіть подекуди - сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на метеоролога й синоптика Наталку Діденко.
Що відомо про найближчу синоптичну перспективу
Згідно з інформацією експерта, вже завтра - у п'ятницю, 19 вересня - "антициклон із південного заходу виштовхає дощі з України".
"Скрізь прояснить, хіба що в західних областях подекуди можливі вологі залишки", - зауважила Діденко.
Температура повітря при цьому "поступово почне підніматися".
"Завтра впродовж дня +19+24 градуси", - уточнила синоптик.
Найближчими вихідними - 20-21 вересня - "повсюди в Україні очікується розкішна осіння погода".
"Сухо, сонячно та +24+28 градусів", - повідомила фахівець.
За її словами, "такий метеорологічний рахат-лукум триватиме до середини наступного тижня".
Коли в Україні можливе стрімке похолодання
Діденко визнала, що не є прихильником довгострокових прогнозів.
"Але певні тенденції важливо спостерігати, щоб, власне, виконувати свою основну роботу - попереджати про можливі синоптичні зміни. Можливі! Це не виключає, навпаки, уточнення та щоденні прогнози погоди", - наголосила вона.
Згідно з її даними, вже з 25-26 вересня погода в Україні може різко змінитись.
"Вже незабаром в Україні можливий сніг. Це - суботній прогноз опадів", - уточнила метеоролог.
Експерт зауважила, що з 25-26 вересня тепла погода в Україні може змінитись зміниться різким похолоданням.
"І тому подекуди в західних областях України, скоріше, ближче до Карпат та навколокарпатських регіонів, дощ переходитиме у мокрий сніг та сніг", - пояснила Діденко.
За її словами, похолодання торкнеться всієї України.
"Проте опади все ж будуть переважно у вигляді дощу. А інша фаза, снігова - лише місцями в західній частині", - уточнила синоптик.
Насамкінець вона зазначила, що наступні вихідні - 27-28 вересня - будуть, найімовірніше, холодними та вологими.
"Словом, зміна сезонів - не за горами із усіма хмарами, похолоданнями, дощами і навіть можливим снігом. Але не забуваємо, що потім буде жовтень, який обов'язково приведе за ручку ще одне миле "бабине літо", - підсумувала Діденко.
