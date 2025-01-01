В Україну йде різке похолодання і навіть сніг

В Україну йде різке похолодання і навіть сніг
Виходячи з наявних на сьогодні погодних тенденцій, вже до кінця вересня в Україні можливі суттєві синоптичні зміни. Йдеться про різке похолодання та навіть подекуди - сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на метеоролога й синоптика Наталку Діденко.

Що відомо про найближчу синоптичну перспективу

Згідно з інформацією експерта, вже завтра - у п'ятницю, 19 вересня - "антициклон із південного заходу виштовхає дощі з України".

"Скрізь прояснить, хіба що в західних областях подекуди можливі вологі залишки", - зауважила Діденко.

Температура повітря при цьому "поступово почне підніматися".

"Завтра впродовж дня +19+24 градуси", - уточнила синоптик.

Найближчими вихідними - 20-21 вересня - "повсюди в Україні очікується розкішна осіння погода".

"Сухо, сонячно та +24+28 градусів", - повідомила фахівець.

За її словами, "такий метеорологічний рахат-лукум триватиме до середини наступного тижня".

Коли в Україні можливе стрімке похолодання

Діденко визнала, що не є прихильником довгострокових прогнозів.

"Але певні тенденції важливо спостерігати, щоб, власне, виконувати свою основну роботу - попереджати про можливі синоптичні зміни. Можливі! Це не виключає, навпаки, уточнення та щоденні прогнози погоди", - наголосила вона.

Згідно з її даними, вже з 25-26 вересня погода в Україні може різко змінитись.

"Вже незабаром в Україні можливий сніг. Це - суботній прогноз опадів", - уточнила метеоролог.

Експерт зауважила, що з 25-26 вересня тепла погода в Україні може змінитись зміниться різким похолоданням.

"І тому подекуди в західних областях України, скоріше, ближче до Карпат та навколокарпатських регіонів, дощ переходитиме у мокрий сніг та сніг", - пояснила Діденко.

За її словами, похолодання торкнеться всієї України.

"Проте опади все ж будуть переважно у вигляді дощу. А інша фаза, снігова - лише місцями в західній частині", - уточнила синоптик.

Насамкінець вона зазначила, що наступні вихідні - 27-28 вересня - будуть, найімовірніше, холодними та вологими.

"Словом, зміна сезонів - не за горами із усіма хмарами, похолоданнями, дощами і навіть можливим снігом. Але не забуваємо, що потім буде жовтень, який обов'язково приведе за ручку ще одне миле "бабине літо", - підсумувала Діденко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, сніг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україну повернули 1000 тіл загиблих захисників
Сьогодні, 15:00
На Волині вовки напали на отару овець, дев'ятеро з них задушили
Сьогодні, 14:35
В Україну йде різке похолодання і навіть сніг
Сьогодні, 14:07
У Луцьку у двох лікарнях безоплатно оперують хворих на катаракту
Сьогодні, 13:32
На Волині ув'язнений та його спільники маскували наркотики у цукерки
Сьогодні, 13:01
Медіа
відео
1/8