У Луцьку у двох лікарнях безоплатно оперують хворих на катаракту





Про це пише



Мова йде про Волинську обласну клінічну лікарню (просп. Президента Грушевського, 21) та Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» (вул. Загородня, 20). Загалом в Україні 94 заклади, де надають такі послуги, повідомляє МОЗ.



Як скористатися:



Звернутися до сімейного лікаря.



Отримати електронне направлення до офтальмолога.



Обрати з переліку медзаклад, що надає таку послугу.



Отримати в обраному закладі весь необхідний обсяг допомоги.



Що входить до пакета:



консультація лікаря-офтальмолога;



передопераційна діагностика;



операція з видалення катаракти;



встановлення штучного кришталика (разом з імплантом);



післяопераційне спостереження.



Імплантація штучного кришталика — хірургічна операція, під час якої уражений катарактою (Катаракта — офтальмологічне захворювання, пов’язане з помутнінням кришталика ока, яке спричиняє різні ступені розладу зору) кришталик замінюють на штучний.



У Волинській обласній лікарні повідомили misto.media, що такі операції відбуваються регулярно двічі на тиждень. Зазвичай пацієнтам доводиться певний час чекати, доки медзаклад не отримає кришталик потрібного розміру.



Загальна вартість послуг становить близько 29 тис. грн, однак усі витрати медичному закладу компенсує НСЗУ.



Якщо вам відмовляють в операції або вимагають оплату, телефонуйте на гарячу лінію НСЗУ — 1677 або на гарячу лінію МОЗ України — +380 800 505 201.

