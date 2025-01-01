Бійці ССО вдарили по новому НПЗ у росії: завод зупинено

У ніч на 18 вересня 2025 року пВолгоградський НПЗ, що в Волгоградській області рф.Про це у телеграмі повідомили ССО ЗСУ.Волгоградський НПЗ задіяний у забезпеченні потреб збройних сил ворога. Цей НПЗ є найбільшим виробником ПММ в Південному федеральному окрузі рф. Щорічний об’єм переробки складає 15,7 млн тонн, що становить 5,6 % від всієї переробки нафти в рф.За попередньою інформацією, зупинено роботу НПЗ.«Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога. Сили спеціальних операцій: Завжди за межею!» - йдеться у повідомленні.